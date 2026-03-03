Avanza programa estatal para atender socavones en el sur de Tamaulipas

Para el desarrollo de estas acciones se destinan 105 millones de pesos, recursos que permitirán intervenir un total de 37 socavones en Tampico y 17 en Ciudad Madero

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

El Gobierno del Estado mantiene en marcha el programa integral para la atención de socavones en Tampico y Ciudad Madero, mediante un trabajo coordinado con los ayuntamientos de ambos municipios y la COMAPA Sur, con el objetivo de dar solución de fondo a esta problemática que impacta a la zona conurbada.

Para el desarrollo de estas acciones se destinan 105 millones de pesos, recursos que permitirán intervenir un total de 37 socavones en Tampico y 17 en Ciudad Madero. Este esfuerzo representa una respuesta estructural a una situación que durante años ha afectado la infraestructura sanitaria y la seguridad de la población.

En este marco, iniciaron los trabajos en la calle Burgos de la colonia Volatín, en Tampico, donde se ejecuta la rehabilitación de un colector sanitario de 18 pulgadas con una longitud de 115 metros lineales, mediante una inversión de 1 millón 641 mil 109.63 pesos. Previamente, las labores comenzaron en la calle México, en la colonia Laguna de la Puerta de Tampico, y en la calle Sinaloa, en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero.

Con ello, el Gobierno del Estado fortalece y respalda las acciones que previamente había emprendido la COMAPA Sur, consolidando una coordinación institucional que prioriza la seguridad de la ciudadanía y la estabilidad de la infraestructura sanitaria en el sur de Tamaulipas.