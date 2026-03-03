Cierre de gasolinera deja sin combustible a La Pesca, Tamaulipas

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde hace cinco días, habitantes del centro turístico La Pesca, así como pescadores y visitantes, enfrentan una grave crisis por el cierre de la única gasolinera de la localidad.

La situación los obliga a trasladarse hasta el municipio de Soto la Marina, a 50 kilómetros de distancia, lo que representa un viaje de aproximadamente 40 minutos en vehículo.

De acuerdo con información proporcionada por los propios ciudadanos, la gasolinera, ubicada cerca de la colonia Miguel de la Madrid, cerró sus puertas el pasado jueves después de que el gobierno la adquiriera para convertirla en una “gasolinera de bienestar”.

Sin embargo, los trabajadores tuvieron que acudir a Ciudad Victoria para certificarse, lo que mantiene cerrada la distribuidora, afectando tanto a lugareños como a turistas.

Ante esta situación, comerciantes inescrupulosos aprovecharon el desabasto para vender y aumentar el precio del litro de gasolina hasta los 40 pesos.

Los habitantes se ven en la necesidad de comprar garrafas de 20 litros, ya que los expendedores informales se niegan a despachar cantidades menores.

Además, los afectados denuncian que estos distribuidores estarían entregando menos litros de los establecidos en cada garrafa.

“Es una situación insostenible. Necesitamos que el gobierno acelere la apertura de la gasolinera, porque no podemos seguir pagando estos precios abusivos”, expresó un residente de la zona.

Por ello, los habitantes de La Pesca hicieron un llamado urgente al gobierno estatal y federal para que agilicen los trámites y permitan la pronta reapertura del depósito de combustible, que es vital para la economía local y la actividad turística.