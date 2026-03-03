COMAPA anuncia intensificación de tandeos en Ciudad Victoria

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante la falta de lluvias en lo que va del año y la disminución en los niveles de los manantiales de La Peñita, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria anunció que intensificará el esquema de tandeos en la capital tamaulipeca.

Fernando García Fuentes, gerente del organismo operador del agua, confirmó que la primera fuente afectada por la sequía son los manantiales de La Peñita, los cuales a principios de año producían 480 litros por segundo y actualmente generan solo 300 litros por segundo.

“Con 300 litros por segundo nos obliga, en las próximas semanas, a intensificar los tandeos. Daremos los avisos correspondientes oportunamente para que la gente se prepare”, señaló.

Detalló que, desafortunadamente, en lo que va del año la lluvia acumulada en Ciudad Victoria es de apenas 1.7 milímetros, una cifra prácticamente nula que impacta directamente en los manantiales.

En contraste, la presa Vicente Guerrero continúa aportando la capacidad disponible para la ciudad, que es de aproximadamente 900 litros por segundo. Sin embargo, los pozos de la zona urbana también han registrado una ligera disminución en su producción, aunque un pozo del sector norte se mantiene estable.

La baja en la producción de La Peñita reduce el volumen total disponible para la ciudad, lo que obliga a las autoridades a replantear el esquema de distribución mediante tandeos, medida que será anunciada oficialmente en los próximos días si no se registran lluvias.