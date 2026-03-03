Comerciantes de Escolleras acusan a subdirector de Ingresos de abuso

Vendedores señalan presunto abuso del subdirector de Ingresos y denuncian cambios en acuerdos de pago, intentos de desalojo y trato desigual en la asignación de espacios

Por José Luis Rdz.

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.-Cambios en los acuerdos de pago, presuntas amenazas y el intento de retirar espacios detonaron inconformidad entre 60 comerciantes de Escolleras en Ciudad Madero.

José de los Reyes, integrante de la Unión de Comerciantes de las Escolleras, informó que cumplieron con pagos pactados y aun así enfrentan restricciones.

“Vinimos cumpliendo nuestra palabra y la de él era dejarnos trabajar como siempre, pero ahora quiere sacar compañeros para meter gente suya.”

Los vendedores aseguran que el conflicto surgió tras modificaciones unilaterales en la periodicidad de pagos, que pasaron de semestrales a trimestrales y en algunos casos mensuales.

“Pagamos trabajemos o no trabajemos y ahora resulta que cada tres meses cambian las condiciones, eso no fue lo que se acordó.”

Los comerciantes, acusaron al subdirector de Ingresos, Héctor Montes, de intentar retirar a comerciantes con más de diez años en la zona, bajo argumentos como vender productos no considerados .

También señalaron presunto trato desigual en medidas de espacios y permisos, pues mientras a algunos se les exige respetar dimensiones exactas, otros operan con mayor extensión.

“Si hay reglas que sean para todos, no que a unos los midan con lupa y a otros les permitan vender sin pagar.”

“Solo queremos trabajar, no estamos en pleito político; exigimos respeto y que no se use el poder para intimidar.”

Advirtieron que, de no existir diálogo y transparencia en la asignación de espacios, mantendrán su exigencia de destitución.