Conflicto laboral deja sin clases a 500 alumnos de primaria de Altamira

La escuela ubicada en la colonia Electricistas fue cerrada por los padres de familia, quienes exigen una solución al conflicto que inició hace dos años

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un conflicto laboral mantiene cerrada la primaria Emiliano Zapata en Altamira, por lo que 550 alumnos reciben clases en línea desde hace una semana.

La escuela ubicada en la colonia Electricistas fue cerrada por los padres de familia, quienes exigen una solución al conflicto que inició hace dos años.

“Esa escuela tiene un conflicto donde nosotros participamos, también el ayuntamiento y lo vimos ya como un conflicto laboral totalmente”, dijo el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), Jorge Luis Cisneros Martínez.

Indicó que en su momento acudió una comisión de Victoria y se hizo un documento del cual hubo un resolutivo y consistía en que la directora se quedaría en la supervisión de la zona 31 del maestro Enrique Narváez y las dos maestras que se desprenden del conflicto estarían bajo resguardo en el Crede y se iba a desarrollar una investigación.

“Yo me entero por el supervisor que la directora se presentó el 3 de febrero en la escuela, diciendo que ella ya podía entrar y que había resuelto el tema y lamentablemente no es así, eso genera un nuevo conflicto y que los padres exijan la remoción, primero exigen un resolutivo y como no lo dieron, unos padres decidieron cerrar la escuela”.

Jorge Luis Cisneros Martínez, enfatizó que la escuela trabajaba de manera normal, la Secretaría de Educación había nombrado a una persona responsable de manera interina en lo que se decidía si la directora regresaba.

“Había un director provisional y no había ningún conflicto y en eso llega la directora con una información, pero sin documento oficial y genera que haya nuevamente inconformidad”.

Para terminar el conflicto se requiere de un dictamen por parte del área jurídica de la Secretaría de Educación.

“Cada una de las partes defiende sus argumentos, la directora quiere que sea restituida como directora y los maestros quieren ser restituidos en la escuela”, concluyó.