Dan a conocer el diseño oficial del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer el póster oficial del Mundial 2026, con la colaboración de tres artistas, entre ellos una mexicana, originaria de Toluca

El póster oficial del Mundial 2026 es una obra de arte, que celebra el espíritu de colaboración, la emoción y la unidad con la que se vive el torneo, a 100 días.

Para la realización del póster oficial del Mundial 2026, tres artistas colaboraron por primera vez en la historia: Minerva GM (México), Carson Ting (Canadá) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos). Su talento y estilo artístico mostraron cómo la pasión por el futbol une al mundo.

El Mundial 2026 contará con un conjunto de pósters oficiales de las ciudades anfitrionas, que muestran el espíritu cultural y artístico único, a la vez que celebran la unidad, diversidad y la pasión del deporte.

El Mundial 2026 será el primero en la historia en el que participarán 48 equipos, serán 16 ciudades anfitrionas, 12 grupos y 104 partidos.

Actualmente, el póster oficial del Mundial 2026 está en preventa y se prevé que su fecha de envío sea para el 23 de marzo.

CARACTERÍSTICAS DEL PÓSTER OFICIAL DEL MUNDIAL 2026

Impreso en papel brillante de 100 lb.

Tinta de alta calidad para garantizar un diseño nítido y vibrante.

Tamaño de 61 x 91 centímetros.

Sin marco.

¿QUIÉN ES MINERVA GM, ARTISTA DE MÉXICO?

Minerva GM es originaria de Toluca. Actualmente reside en el Caribe. Es una ilustradora mexicana con una trayectoria en diseño editorial, publicitario y textil.

“Su identidad creativa se forjó a partir de la arraigada cultura futbolística de la ciudad y los paisajes del Nevado de Toluca”, subrayó la FIFA.

