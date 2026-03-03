Dan distintivos a emprendimiento de Nuevo Laredo

Destaca la participación de una emprendedora de Nuevo Laredo que recibió las certificaciones, “Hecho en México” y “Hecho en Tamaulipas”consolidándose como referente del talento y la calidad productiva

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante el evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en el que se realizó la entrega oficial de los distintivos “Hecho en México” y “Hecho en Tamaulipas”, destacó la participación de un emprendimiento de Nuevo Laredo que obtuvo ambas certificaciones, consolidándose como referente del talento y la calidad productiva de la región.

Se trata de la emprendedora neolaredense Margarita Esthela Anguiano Olvira, creadora de la marca “Señora Tamarindo”, quien recibió estos distintivos otorgados por la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y el Gobierno de México, reconocimiento que acredita la calidad, identidad y valor agregado de su producto.

Este logro fue posible gracias al acompañamiento y asesoría brindados por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de los distintos programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Económico, los cuales están enfocados en fortalecer, capacitar y proyectar a emprendedores locales, facilitando que sus productos se posicionen y distribuyan en puntos estratégicos dentro y fuera de la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, destacó que este reconocimiento es reflejo del compromiso de su administración con el crecimiento del sector productivo local.

“Nos llena de orgullo ver a neolaredenses destacando a nivel estatal y nacional. Estos distintivos no solo reconocen la calidad de sus productos, sino también el esfuerzo y la dedicación de quienes se atreven a emprender. Desde el Gobierno Municipal mantenemos el compromiso de acompañarlos, capacitarlos y respaldarlos, porque su éxito también es el éxito de Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa.

Con este tipo de resultados, el Gobierno Municipal refrenda su política de impulso al emprendimiento como motor de desarrollo económico, fortaleciendo el ecosistema productivo local y posicionando a Nuevo Laredo como una ciudad donde se produce con calidad, identidad y visión de crecimiento.