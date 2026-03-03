Denuncian estafa con tanda en Chiapas: más de 40 afectados y pérdidas millonarias

Las presuntas víctimas denunciaron por un presunto fraude millonario mediante un esquema de ahorro que operaba bajo amenazas y reglas arbitrarias que terminó con pérdidas para todos sus participantes

Un grupo de personas afectadas por un presunto fraude en la modalidad de tandas denunció los hechos ante la Fiscalía Metropolitana; pidió que se investigue a fondo y se proceda legalmente contra Gabriela “N”, a quien señalan como responsable de un esquema que habría dejado pérdidas millonarias.

Deysi Díaz López y Abraham de Jesús Gordillo, en representación de las personas afectadas, informaron que hasta el momento suman más de 40 personas, aunque el número podría aumentar conforme más casos se hagan públicos en redes sociales.

De acuerdo con los testimonios, la señalada operaba tandas de dinero, muebles y otros artículos, ganándose primero la confianza de los participantes al cumplir con entregas iniciales.

Sin embargo, cuando los montos eran mayores, presuntamente dejaba de cumplir con los pagos. Los denunciantes detallaron que los montos varían de acuerdo con cada caso.

No bastó con estafarlos, también amenazaron a las víctimas de la tanda

Además del presunto incumplimiento, los afectados denunciaron haber recibido amenazas, incluso de quien identifican como esposo de la señalada, quien presuntamente les advirtió que retiraran publicaciones en redes sociales y que “sabía dónde vivían”. Las deudas que contrajeron con las víctimas son las siguientes:

Deysi Díaz señaló que a ella le adeudan 21,750 pesos.

Abraham de Jesús Gordillo afirmó que, junto con su esposa, perdió 85,000 pesos que ya no les fueron entregados.

Otros afectados refieren cantidades que superan los 100,000 y hasta 300,000 pesos.

Las víctimas indicaron que el sistema operaba bajo reglas internas impuestas por la organizadora, quien aplicaba penalizaciones económicas por retrasos mínimos en los pagos y, en algunos casos, expulsaba a participantes sin devolver el dinero aportado.

Hoy acudieron a interponer una denuncia colectiva por el delito de fraude, con el objetivo de que las autoridades investiguen los hechos y se evite que más personas resulten afectadas.

