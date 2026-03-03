El acceso a Playa Tesoro no será libre en esta Semana Santa

Las autoridades municipales confirmaron que los filtros de seguridad de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) permanecerán vigentes, por lo que el acceso al máximo paseo no será libre para los visitantes

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

El ingreso a Playa Tesoro de Altamira mantendrá restricciones durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

La secretaria de Economía de Altamira, Claudia Fernández Pecero, informó que el control en las entradas forma parte de los protocolos necesarios por la ubicación del área turística dentro del recinto portuario. Los turistas deberán cumplir con las revisiones y los horarios establecidos para garantizar el orden durante los días de mayor afluencia.

“Todos sabemos que debemos respetar las reglas del código y eso va continuar, a veces se molestan y los que conocen ya no se molestan”, dijo la secretaria de Economía de Altamira, Claudia Fernández Pecero.

Esta medida busca evitar incidentes en las vías que comparten el tránsito de carga pesada y los vehículos particulares.

Los filtros de vigilancia verificarán el estado de los conductores y el contenido de las unidades, con el fin de que la convivencia en la zona de costa ocurra bajo los lineamientos de seguridad portuaria.