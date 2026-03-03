En Victoria ‘Las Flautas’ son de harina y esta es su historia

Por. Antonio H. Mandujano
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- ¿Cuántas veces, con orgullo, hemos gritado miles de victorenses que las flautas son de harina…?, pues muchas, sin duda.
Pero, ¿sabemos realmente la historia de este rico e icónico platillo?
Expreso te la dice con lujo de detalle y de acuerdo a los datos brindado por el cronista de Victoria: Francisco Ramos.
Cuenta la historia que allá por la década de los 60, una noche casi al terminar la jornada en una pequeña fonda ubicada en el 8 Bravo (paso obligado de camioneros y transportistas que recorrían del norte al centro del país y viceversa), en la zona centro de Ciudad Victoria y que atendía la señora Rosita Charles, nació la hoy afamada (y para muchos polémica) flauta de harina.
Aquella noche, doña Rosita estaba a punto de cerrar su negocio, sin imaginar que un acto sencillo detonaría una pequeña revolución gastronómica en la capital tamaulipeca.
Todo se había vendido.
En su cocina apenas quedaba una porción de masa de harina y un poco del guiso del día, cuando un transportista arribó buscando saciar su hambre a altas horas de la noche.
Pidió algo de cenar, pero no había más que eso.
Y es entonces cuando ocurrió la magia.
El chofer le pidió que le preparara una tortilla grande, recién hecha; que le pusiera el guiso a la que denominó “flauta”.
A partir de esa noche, quienes llegaban a la fonda comenzaron a pedir el mismo antojito, que terminó por adoptar ese nombre con el que hasta hoy, con orgullo, se presume en muchas partes de México y más allá de sus fronteras.