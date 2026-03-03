Gestiona Armando Martínez mayor desarrollo para Altamira



ALTAMIRA, TAM.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una productiva reunión de trabajo en Ciudad Victoria con la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de Tamaulipas, Karina Lizeth Contreras Lartigue.

Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios orientados a fortalecer la planeación urbana, el ordenamiento territorial y las acciones en materia ambiental, con el propósito de consolidar proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento ordenado y sostenible del municipio.

El alcalde destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado para avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de Altamira y eleven la calidad de vida de las familias.

“Seguimos avanzando en temas prioritarios que impulsan el desarrollo de Altamira y mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, expresó el edil, reafirmando su compromiso de gestionar más obras y programas que fortalezcan la infraestructura urbana y el cuidado del medio ambiente.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su voluntad de trabajar de manera conjunta con las autoridades estatales para consolidar un municipio más moderno, ordenado y sustentable.