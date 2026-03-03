Hallan sin vida a estudiante de la UAEM reportada como desaparecida

El hallazgo ocurrió en un predio boscoso cercano al campus Chamilpa, en el cual se le vio por última vez, y luego de que los estudiantes realizaran protestas por la falta de atención a este caso

El cuerpo de Kimberly Jocelin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que estaba desaparecida desde el pasado 20 de febrero, fue localizado sin vida en un predio boscoso cercano al campus Chamilpa, confirmaron autoridades judiciales.

El hallazgo ocurre en medio de protestas que denuncian la indiferencia e insensibilidad de las autoridades universitarias ante su desaparición dentro del campus.

La joven, de 18 años, fue vista por última vez al ingresar al campus. Su familia acudió de inmediato a la fiscalía, aunque Ernesto Ramos, tío de Kimberly, señaló que hubo dilación en la atención, ya que la denuncia formal se ingresó hasta el 21 de febrero. Ante la falta de respuestas, familiares y amigos iniciaron su propia búsqueda.

El jueves 26 de febrero, compañeros y familiares realizaron una marcha por las calles de Cuernavaca para exigir avances en la localización de Kimberly. Al día siguiente, la comunidad universitaria denunció que, en solo una semana, una estudiante había desaparecido, dos más sufrieron intentos de secuestro dentro del campus y se registraron asaltos y robos recurrentes de vehículos y pertenencias.

Los estudiantes pidieron audiencia con la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, quien presuntamente se encontraba en la Ciudad de México. Ante la imposibilidad de ser atendidos, tomaron el campus bloqueando las dos entradas. Cerca de las 10 de la noche, la rectora llegó acompañada por funcionarios estatales y académicos, y acordó una reunión de seguimiento para el lunes al mediodía.

Ex novio de Kimberly, detenido por desaparición forzada

Ese mismo día, Jared Alejandro “N.”, exnovio de Kimberly, fue detenido. Un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar, imputándole el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

Personal de la Fiscalía del Estado confirmó a esta periodista que también se investiga a una segunda persona cercana al joven como posible responsable del caso, que ahora se empezará a investigar como feminicidio.

Durante las diligencias, personal de la Fiscalía de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron, realizó un cateo en la vivienda de la familia del joven, donde encontraron el teléfono celular de la víctima, su credencial para votar, su bolso y algunas dosis de droga.

Desde ese momento se mantuvieron operativos y recorridos de búsqueda, combinando patrullajes en campo y vigilancia en zonas boscosas de difícil acceso cercanas al campus.

Tras varios días de búsqueda, esta tarde del lunes 2 de marzo, el cuerpo de Kimberly fue localizado en un predio boscoso cercano, también propiedad de la familia del joven, confirmando los indicios recabados desde el cateo.

Minutos antes del cierre de esta información, la Fiscalía emitió un escueto comunicado confirmando el hallazgo y reiterando que continúan las investigaciones.

La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer la participación de todas las personas involucradas y recabar pruebas adicionales.

Protestas contra rectora de la UAEM

A 11 días de la desaparición, la comunidad universitaria intensificó las protestas y tomó la rectoría de la UAEM para exigir seguridad y justicia para Kimberly, denunciando la indiferencia de las autoridades.

Los estudiantes recordaron que el último lugar donde Kimberly tuvo contacto fue al ingresar a la universidad, colocaron fichas de búsqueda y cartulinas con mensajes como “Ni silencio ni omisión, queremos investigación”, y recordaron casos previos de violencia, incluido el feminicidio de Aylin Rodríguez en abril de 2025.

El primer acuerdo incumplido por la rectora fue no presentarse a la reunión de seguimiento programada para el lunes 1 de marzo, lo que provocó una marcha interna en el campus que concluyó con la toma de la rectoría.

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS