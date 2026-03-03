Karina Barrón, crónica de una caída anunciada

Exdiputada y candidata al Senado derrotada en 2024, Karina Barrón pasó del Congreso al gabinete de Monterrey y la FGR la detuvo acusada de pagar para fabricar una denuncia penal contra su ex rival Waldo Fernández

Por. Esteban Castro

Expreso-La Razón

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- La política de Nuevo León vivió el domingo uno de sus episodios más delicados con la detención de Karina Marlen Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey.

La captura ocurrió a las 15:45 horas del 1 de marzo, en la colonia Nuevo Mezquital del municipio de San Nicolás de los Garza.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron el arresto y la pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República en su sede de Escobedo, Nuevo León, donde inició el proceso penal.

La captura fue el desenlace de una indagatoria federal documentada que la vincula con una presunta red de extorsión y falsedad de declaraciones.

De acuerdo con la FGR, los delitos habrían sido cometidos durante el proceso electoral de 2024, cuando Barrón compitió por el Senado de la República bajo la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PRI, PAN y PRD.

Su adversario en aquella contienda fue Waldo Fernández, hoy senador por Morena y Partido Verde, quien resultó electo y quien presentó ante las autoridades la denuncia que derivó en la apertura del expediente federal.

La acusación formal

El senador Fernández denunció que durante la campaña de 2024, Barrón Perales habría instruido a su asistente la búsqueda de una mujer para ejecutar lo que describió ante la FGR como un «trabajo especial».

Ese encargo consistía, según la acusación formal, en fabricar una denuncia por acoso y violación sexual en su contra, mediante el pago de un millón de pesos entregados a una tercera persona identificada como Deborah.

El esquema, de probarse en juicio, configuraría los delitos de cohecho y fraude procesal, además de falsedad de declaraciones, en tanto que la supuesta acusadora habría comparecido ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el lunes la información en su conferencia matutina. Señaló que la FGR cuenta con pruebas suficientes de falsedad de acusaciones y de extorsión, descartando un trasfondo político.

«La detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque además parece que hubo extorsión, que le pidieron dinero a cambio», declaró la mandataria federal, citando los hallazgos del Gabinete de Seguridad.

El propio Waldo Fernández difundió un video en redes sociales en el que confirmó ser el denunciante: «tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia del estado», señaló.

El legislador adelantó que solicitó que la audiencia de imputación fuera pública para que la ciudadanía pudiera conocer directamente las pruebas y los argumentos que sustentan la investigación abierta por la federación.

Audiencia inicial y prisión preventiva

La audiencia inicial se celebró el lunes 2 de marzo en los juzgados federales ubicados junto al penal de Cadereyta, en Nuevo León, donde la FGR formuló la imputación formal en contra de Barrón Perales.

El juez de control dictó prisión preventiva oficiosa para la secretaria, así como para Deborah y el abogado Gustavo, los tres señalados como parte del presunto esquema de montaje judicial contra el senador.

Los tres imputados permanecerán aislados en un penal estatal de Nuevo León mientras se resuelve su situación jurídica definitiva, bajo la medida cautelar más restrictiva contemplada en el sistema penal acusatorio.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, ampliando el plazo en 144 horas. La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el 7 de marzo, cuando se definirá si el caso avanza a juicio.

En esa etapa, el tribunal deberá determinar si los elementos de prueba presentados por la FGR son suficientes para mantener la persecución penal formal y abrir el camino hacia un eventual proceso oral.

De Villa de Casas al gabinete regio

Karina Marlen Barrón Perales nació el 3 de septiembre de 1979 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su familia arraigó en el municipio de Villa de Casas, donde construyó durante décadas un sólido capital político regional.

Su hermano Arturo Barrón Perales fue presidente municipal de Villa de Casas durante el trienio 2016-2018, cargo que obtuvo bajo las siglas del PAN, conforme a los registros municipales del estado de Tamaulipas.

Su hermana Janeth Barrón ejerció también la alcaldía del mismo municipio, consolidando un esquema de alternancia familiar en el poder local que definió la proyección inicial de la hoy procesada funcionaria.

Ese capital político familiar impulsó su trayectoria, aunque fue en Nuevo León donde Barrón Perales construyó su carrera legislativa y ejecutiva, adoptando aquel estado como el eje de su actividad pública.

Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. Su formación académica le permitió integrarse desde el año 2000 a labores de proyección social en el Ayuntamiento regiomontano.

Fue diputada local en el Congreso de Nuevo León durante la LXXIV Legislatura, de 2015 a 2018, período en que presidió la Mesa Directiva del Congreso estatal entre 2017 y 2018, su primera gran visibilidad pública.

Entre 2021 y 2024 representó al Distrito 10 de Nuevo León como diputada federal por el PRI en la LXV Legislatura, consolidando un perfil de legisladora con experiencia en desarrollo social y asuntos municipales.

En el proceso electoral de 2024 compitió como candidata al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México. Perdió frente a Waldo Fernández, el mismo legislador que hoy la señala como autora del presunto montaje.

Tras su derrota electoral, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, la incorporó a su gabinete como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, cargo del que fue separada tras su detención federal.

El tránsito partidista

La trayectoria de Barrón Perales atravesó diversas fuerzas políticas. Su paso por el PAN en Casas, su carrera legislativa bajo el PRI, y su candidatura en alianza muestran un pragmatismo que caracteriza su perfil público.

Fuentes del entorno político regiomontano consultadas por este medio señalan que su incorporación al gabinete de Adrián de la Garza fue vista como un movimiento estratégico para reforzar el bloque opositor frente a Morena.

Esa lógica de alianzas amplias contrasta hoy con el expediente federal que la ubica como actora de una operación diseñada para eliminar a un rival mediante la judicialización de cargos sin sustento, según la FGR.

La investigación federal no se limita a la secretaria. También alcanza a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, señalados de haber validado elementos probatorios que hoy son considerados apócrifos.

Esa dimensión del caso convierte el expediente en algo más que un proceso individual: abre una revisión del funcionamiento de la fiscalía estatal y su posible instrumentalización con fines político-electorales en 2024.

El Ayuntamiento de Monterrey emitió el domingo un comunicado en el que manifestó respeto al proceso judicial, sin pronunciarse sobre los hechos de fondo ni sobre la continuidad operativa de la secretaría en cuestión.

El impacto institucional es significativo: la Secretaría de Desarrollo Humano gestiona programas sociales dirigidos a sectores vulnerables, cuya continuidad quedó en incertidumbre ante la acefalía generada por la detención.

La legitimidad del Ayuntamiento se ve cuestionada, no tanto por la detención en sí, sino por la naturaleza de los cargos, que implican que una funcionaria habría utilizado estructuras judiciales para operar políticamente.

Respuesta federal y contexto

La coordinación entre la FGR y la SSPC para ejecutar el operativo del domingo refleja que el caso tuvo seguimiento de alto nivel dentro del gobierno federal, y que la decisión de actuar no fue improvisada ni espontánea.

La presidenta Sheinbaum informó que el asunto fue presentado en la reunión del Gabinete de Seguridad del lunes, lo que indica que el expediente tiene relevancia suficiente para llegar a la mesa del más alto nivel ejecutivo.

Ese dato es relevante en el contexto político nacional: la detenida pertenece a un partido de oposición y el denunciante es un legislador de la coalición gobernante, lo que añade una capa de lectura político-electoral al caso.

Sin embargo, la presidenta fue explícita en descartar ese trasfondo. Subrayó que la FGR actuó sobre pruebas concretas y que el proceso se rige por criterios jurídicos, no por alineaciones partidistas o conveniencias electorales.

La defensa de Barrón Perales, por su parte, deberá construir en los próximos días una estrategia para controvertir los testimonios y los videos que, según la acusación, documentarían la entrega del millón de pesos.

Precedente y debate de fondo

El desenlace del proceso judicial marcará un precedente en materia de guerra sucia electoral en Nuevo León. Por primera vez en la historia reciente del estado, una operadora política de alto nivel enfrenta cargos de esta naturaleza.

La judicialización de la política no es un fenómeno nuevo en México, pero el caso Barrón agrega un elemento distinto: la presunta fabricación de una acusación de violación como instrumento de eliminación de un adversario.

Ese uso del sistema penal para combatir competidores electorales representa, de confirmarse judicialmente, una de las formas más graves de distorsión del proceso democrático, al convertir al Estado en arma de la contienda.

El debate de fondo que abre el caso no se agota en la suerte individual de la imputada. Plantea una discusión sobre los mecanismos de control que deben existir para evitar que las fiscalías operen como extensiones de las campañas.

En ese sentido, la audiencia del 7 de marzo adquiere una dimensión que trasciende lo procesal: será la primera oportunidad para conocer públicamente la evidencia y evaluar la solidez de una acusación de enorme peso político.