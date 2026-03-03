Morena Puebla se pronuncia contra Nayeli Salvatori por incidente en universidad

Morena Puebla llamó a Nayeli Salvatori a mantener mesura en redes sociales tras la reacción a sus videos por la caída de estudiantes en la Ibero.

Morena Puebla lanzó una advertencia a la diputada Nayeli Salvatori por los videos de sátira que compartió en sus redes sociales por la caída de los estudiantes en la Ibero.

El consejero de Morena en Puebla, Alfonso Bermúdez Ruiz señaló que todos conocen el contenido que hace la legisladora en redes sociales.

Sin embargo, llamó a la mesura de sus declaraciones ante hechos que provocaron polémica por la burla a los estudiantes que cayeron de unas gradas mal colocadas durante la toma de una fotografía.

Morena Puebla llama a Nayeli Salvatori a separar su vida legislativa de la influencer

De acuerdo con Alfonso Bermúdez Ruiz, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena considera que el caso de Nayeli Salvatori es “atípico” debido a que, además de legisladora, es creadora de contenido en redes sociales.

A pesar de ello, y de considerar que “se pudo haber equivocado”, consideran que es necesario que la diputada opte por la mesura y la responsabilidad.

Morena Puebla llamó a Nayeli Salvatori a “saber separar lo que es Nay diputada y Nay influencer”.

De acuerdo con el consejero de Morena Puebla, lo que hacen a la diputada Nayeli Salvatori, es a tener mesura en sus redes sociales y distinguir entre sus acciones como legisladora y el contenido que comparte en sus redes sociales.

“El llamado únicamente sería a la mesura y saber distinguir la Nay diputada, la Nay legisladora, la Nay que pertenece a nuestro movimiento de la Nay influencer, de la Nay que se dedica a las redes sociales y sobre todo respetando esos momentos críticos que tiene la ciudadanía”

Alfonso Bermúdez Ruiz, consejero de Morena en Puebla

Nayeli Salvatori promete “descafeinar” publicaciones en redes sociales

Nayeli Salvatori por su parte prometió que va a “descafeinar” sus publicaciones en redes sociales luego de la advertencia de Morena Puebla por la sátira que hizo sobre el accidente de estudiantes de la Ibero.

“Descafeinaré más mis contenidos. Porque, así como hay gente que le gusta, hay gente que no. Entonces si este tema generó temas complejos, pues vamos a descafeinarlo todavía más”

Nayeli Salvatori, diputada de Morena

Esto luego de la polémica que generaron sus videos relacionados con el incidente en la universidad Ibero, donde burlaba de los familiares y estudiantes que sufrieron el accidente.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS