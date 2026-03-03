Mujeres llegan en crisis emocional tras sufrir violencia al Centro Libre de Tampico

La psicóloga Marlene Edgar, quien expresó que muchas arrastran afectaciones profundas que impactan su vida cotidiana.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Mujeres desde los 18 años llegan con severas crisis emocionales al Centro Libre de Tampico tras haber sido víctimas de distintos tipos de violencia, informó la psicóloga Marlene Edgar, quien expresó que muchas arrastran afectaciones profundas que impactan su vida cotidiana.

La especialista explicó que en el Centro Libre se brinda terapia psicológica gratuita, con sesiones aproximadas de 50 minutos, enfocadas en la contención y recuperación emocional.

“Muchas de las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia llegan con nosotros en crisis, con heridas del pasado… el ser víctima de violencia tiene impacto negativo en sus actividades diarias, como se desarrollan ellas como mujeres, como madres, hijas. Es muy importante si ya la detectaron o no conocen porque nos encontramos con usuarias que no saben de los tipos de violencia sin haberse dado cuenta”

En el área legal, la promotora de los derechos de las mujeres, Yuridia Castillo Alvarado, señaló que las principales asesorías solicitadas son por incumplimiento de pensión alimenticia y procesos de divorcio; sin embargo, no todas continúan con el procedimiento.

“La mayoría no cumplen con los alimentos… otras el divorcio les cuesta mucho trabajo; viniendo de una situación de violencia el poder salirse es para ellas un poquito complicado. La gente puede decir: «ya salte»; pero es tanta la parte psicológica que se ejerce en una mujer víctima de violencia que es muy difícil que pueda tomar esa decisión de salirse… en el tiempo que llevamos de mayo a la fecha hay unas que ya no regresan”

El Centro Libre de Tampico ofrece atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Se ubica en el tercer piso del inmueble localizado en la calle Leandro Valle 1313, colonia Allende y cuenta con una página en redes sociales bajo el nombre “Centro Libre de Tampico”.

Para mayores informes, las interesadas pueden comunicarse al teléfono 833-430-01-68.