Reporta CONAFOR 50% de liquidación del incendio de Miquihuana

Las labores continúan con 115 brigadistas que trabajan intensamente para contener el fuego y evitar que se extienda en la región serrana.

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- El incendio forestal que afecta la sierra del municipio de Miquihuana registra ya un 60 por ciento de control y un 50 por ciento de liquidación, de acuerdo con el reporte más reciente de la tarjeta diaria de incendios de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Según el informe oficial, el siniestro (activo desde el pasado 22 de febrero) ha dejado una afectación preliminar de 280 hectáreas.

Las labores en la zona continúan con la participación de 115 brigadistas, quienes mantienen trabajos intensivos para contener el avance del fuego y evitar que se extienda a otras áreas de la región serrana.

El control del 60 por ciento significa que el incendio ya no presenta crecimiento libre en buena parte del perímetro, mientras que el 50 por ciento de liquidación indica que en esas zonas el fuego ha sido completamente apagado y no existe riesgo de reactivación inmediata.

Las brigadas realizan acciones de apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, combate directo en puntos activos y vigilancia permanente para evitar que las condiciones de viento o temperatura favorezcan nuevos focos.

Así también desde el cielo un helicóptero combate más llamas con descargas de agua qué han sido efectivas desde su puesto en marcha este pasado domingo 1 de marzo.

Este siniestro, se mantiene como el único en el estado con un notable avance en su contención que refleja resultados en la estrategia implementada por las autoridades forestales y cuerpos de apoyo desplegados en la zona.

Las labores continuarán hasta lograr la liquidación total del fuego y garantizar que no haya riesgo para las comunidades cercanas ni para el ecosistema de la sierra.