Reportan ataque con dron cerca del Consulado de EE. UU. en Dubái

En una publicación en X, la Oficina de Medios de Dubai anunció más tarde que el incendio, causado por un “incidente relacionado con drones”, había sido extinguido, sin tener heridos

El Consulado de Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Dubái, se encuentra en llamas este martes 3 de marzo tras ser alcanzado por un dron iraní, de acuerdo con reportes de medios internacionales como CNN. Hasta el momento no se tienen registros de personas heridas.

En las imágenes que han circulado en plataformas digitales como Twitter e Instagram se observa que de dicho inmueble, perteneciente al gobierno de Estados Unidos, se forma una columna de humo negro, provocando la movilización de Bomberos de Emiratos Árabes Unidos.

En una publicación de X, antes conocido como Twitter, la Oficina de Medios de Emiratos Árabes Unidos, informó que el siniestro se trató de un incendio que fue sofocado por los vulcanos de aquella nación, sin que hasta el momento se reportaron personas heridas por el fuego.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dice que ha interceptado la gran mayoría de misiles y drones lanzados hacia su territorio desde el inicio de la guerra. El martes, dijo que se habían detectado 812 drones iraníes, “de los cuales 755 fueron interceptados, mientras que 57 cayeron dentro del país”.

بالصور: إخماد الحريق بالكامل في محيط القنصلية الأمريكية بدبي دون تسجيل أي إصابات؛ والجهات المختصة في دبي تؤكد حرصها على ضمان أمن وسلامة الجميع. pic.twitter.com/3fqjHkEHMl — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026

Israel intensifica los ataques en Teherán; Irán amplía su respuesta en toda la región

Israel intensificó el martes sus ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico, apuntando a embajadas estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes.

Cuatro días después del inicio de una guerra que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que duraría varias semanas o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas, algunas que Trump había considerado como posibles futuros líderes del país.

Mientras las explosiones resonaban el martes en Teherán y en Líbano —donde Israel dijo que tomó represalias contra combatientes de Hezbollah— la embajada estadounidense en Arabia Saudí fue bombardeada con drones. Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptada. Once personas han muerto en Israel desde que comenzó el conflicto.

La naturaleza en espiral de la guerra plantea preguntas sobre cuándo y cómo terminará. Trump parecía dejar abierta la posibilidad de una participación militar estadounidense más amplia, al declarar el lunes al New York Post que no descartaba la posibilidad de tropas sobre el terreno.

El gobierno estadounidense ha planteado varios objetivos. Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel abatieron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington han dicho que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump dijo el lunes que los cuatro objetivos de la campaña militar eran destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO