Se alinean con el gobernador

Alcaldes y diputados de Morena respaldan el llamado del gobernador Américo Villarreal Anaya a respetar los tiempos electorales y frenar proyectos anticipados

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Luego del llamado de Américo Villarreal Anaya a la unidad y la disciplina interna de Morena en Tamaulipas y poner un alto a los “proyectos individuales adelantados”, figuras del partido se alinearon y respaldaron al primer morenista del estado.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, mencionada como posible aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, dijo que respeta al gobernador y esperará los tiempos que marque su partido.

“Son los tiempos del señor Américo Villarreal, del gobernador, siempre lo hemos dicho, lo hemos demostrado”, señalando que en estos momentos está enfocada en su trabajo al frente del municipio.

“Para nosotros el trabajo es lo más importante, y lo único que hemos estado haciendo desde el 2021, chambear, chambear, chambear y chambear”, agregando que respetará lo que su partido, Morena decida.

“Siempre le hemos dicho, vamos a esperar a los tiempos a lo que diga nuestro partido, y bueno para mí es muy importante, hay mucho trabajo porque Nuevo Laredo así lo necesita”.

Por su parte, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez también se manifestó para apoyar el llamado del gobernador para no “adelantarse” y mantenerse respetuoso de los tiempos que marque el partido.

“El gobernador es el jefe político de tu servidor, y creo que todos los demás alcaldes de la Cuarta Transformación, en ese sentido, tenemos que irnos al paso que diga el gobernador y tenemos que ser muy respetuosos de eso”.

Recordó que el proceso electoral inicia formalmente en septiembre, por lo que esperará la convocatoria para conocer los términos de la misma, haciendo un llamado a quienes tienen aspiraciones para que también tengan calma.

“Les diría a los adelantados, tranquilos, a ver, tranquilos; vamos a jugar a los tiempos del gobernador”, señaló el munícipe a quien se le menciona como aspirante a algún puesto de elección popular.

Por su parte, la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda, señaló que el llamado de Américo Villarreal se trató de un “acto de congruencia del hombre que mejor conoce las necesidades del pueblo tamaulipeco”.

La legisladora, a quien también es mencionada como aspirante a la alcaldía de Victoria por el Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que los de hoy, son “tiempos de trabajar”.

“Todos los actores políticos de Morena debemos enfocarnos en ayudar a nuestro gobernador a seguir cumpliendo su agenda de gobierno y los objetivos de esta administración”, señaló.

La legisladora local Magaly Deandar Robinson también manifestó su respaldo al llamado del Gobernador a la unidad, “en Tamaulipas no es tiempo de adelantados ni de proyectos personales; es tiempo de trabajo y resultados para la gente”.

La diputada, quien es considerada una fuerte candidata a la alcaldía de Reynosa, también señaló que los tiempos electorales deben respetarse ya que el partido exige disciplina para un proyecto nacional.

“Los tiempos electorales se tienen que respetar. La transformación exige disciplina, congruencia y lealtad absoluta al proyecto. La unidad se construye con mucha responsabilidad, no con protagonismos”.

También el presidente del Congreso Local, el diputado Humberto Prieto Herrera, a quien se le menciona como aspirante a la alcaldía de Reynosa, habló del tema y señaló que es momento de trabajar sin distraerse.

“Hay que enfocarnos en nuestra chamba, y también en el tema territorial, es importante que la gente nos vea ya que también es parte de nuestro trabajo como legisladores”.

Señaló que no se trata de promoción sino de cumplir con una de las exigencias que se hacía por parte de los ciudadanos que reclamaban que los diputados, una vez electos, no regresaban a territorio.

Prieto Herrera señaló que el llamado a la unidad es importante en estos momentos, “ya vendrán los tiempos electorales y políticos que decidirá el partido”, aclarando que en el Congreso, “no hay adelantados sino gente trabajando en territorio”.