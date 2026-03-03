Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026

️La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió el Trofeo de la FIFA en Palacio Nacional de manos del histórico campeón brasileño Bebeto

STAFF

En un acto simbólico que subraya la cercanía del mayor evento deportivo del planeta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió el Trofeo de la FIFA en el Patio Central de Palacio Nacional, a 100 días del arranque del Copa Mundial de la FIFA 2026.

La entrega estuvo a cargo del exfutbolista brasileño Bebeto, campeón del mundo en 1994, quien funge como embajador del torneo en actividades oficiales previas a la justa mundialista. El encuentro representó un momento emblemático dentro de la gira del trofeo, que recorre diversas sedes para acercar el espíritu del Mundial a los países anfitriones.

Durante la ceremonia, Sheinbaum destacó la relevancia histórica del torneo para México, que se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986. La mandataria subrayó el compromiso del Gobierno federal para garantizar una organización a la altura del evento, con énfasis en infraestructura, seguridad y promoción cultural.

El Mundial de 2026 será el primero con un formato ampliado a 48 selecciones y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, consolidando una candidatura conjunta sin precedentes en la historia del certamen. En territorio mexicano, las ciudades anfitrionas serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La presencia del trofeo en Palacio Nacional no solo marca el inicio de la cuenta regresiva, sino que también simboliza la proyección internacional del país en un escaparate global que reunirá a millones de aficionados y generará un importante impacto económico, turístico y social.

Con 100 días por delante, México acelera preparativos para recibir nuevamente la fiesta del futbol mundial, ahora en una edición histórica que promete romper récords de audiencia y participación.