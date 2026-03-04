Alertan sobre efectos de tomar melatonina sin control médico

El insomnio se ha vuelto un problema frecuente debido al estrés, el uso constante de pantallas y los cambios en los horarios de descanso. Ante esta situación, muchas personas optan por consumir melatonina, una hormona que el cuerpo produce de manera natural y que ayuda a regular el ciclo del sueño.

CIUDAD DE MÉXICO.- Dormir mal se ha vuelto un problema común en la vida moderna. El estrés, el uso constante de pantallas y los cambios en los horarios afectan el descanso de millones de personas.

Frente a esta situación, muchas recurren a suplementos de melatonina con la esperanza de dormir mejor. Al tratarse de una hormona que el propio cuerpo produce, suele percibirse como una opción segura.

Sin embargo, especialistas en salud advierten que el uso de melatonina sin supervisión médica no siempre resulta inocuo. La automedicación, las dosis incorrectas o el consumo prolongado pueden provocar reacciones en distintos sistemas del organismo.

¿Qué es la melatonina y para qué se usa?

La melatonina es una hormona que produce de manera natural la glándula pineal, una pequeña estructura ubicada en el cerebro. Su función principal consiste en regular el ciclo sueño-vigilia, es decir, el reloj biológico que indica al organismo cuándo debe dormir y cuándo mantenerse despierto.

El cuerpo comienza a liberar melatonina cuando disminuye la luz, sobre todo durante la noche. Este proceso prepara al organismo para descansar. Cuando el ritmo circadiano se altera —por ejemplo, por viajes con cambio de horario, trabajo nocturno o algunos trastornos del sueño— algunas personas recurren a suplementos de melatonina.

De acuerdo con Mayo Clinic, estos suplementos pueden ser útiles en ciertos casos de insomnio o trastornos del ritmo circadiano. Aun así, los especialistas recomiendan utilizarlos como cualquier medicamento para dormir y bajo supervisión médica.

Otra advertencia importante es que la seguridad de la melatonina a largo plazo todavía no se conoce con certeza. El National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), señala que faltan más estudios para determinar sus efectos cuando se consume durante periodos prolongados.

Reacciones neurológicas

El sistema nervioso es uno de los más sensibles al consumo de melatonina, ya que la hormona actúa directamente sobre los mecanismos que regulan el sueño.

Según Mayo Clinic, algunos efectos secundarios relativamente frecuentes incluyen:

•Dolor de cabeza

•Mareo

•Somnolencia durante el día

•Náuseas

•Disminución del estado de alerta

Aunque en muchos casos son síntomas leves, pueden interferir con las actividades cotidianas. Por esta razón, especialistas recomiendan evitar conducir o realizar tareas que requieran mucha concentración después de tomar el suplemento.

También existen efectos menos comunes que afectan el estado mental. Entre ellos destacan:

•Confusión o desorientación

•Cambios de humor

•Irritabilidad

•Sensación temporal de depresión

•Sueños intensos o pesadillas

En personas mayores, la somnolencia excesiva puede aumentar el riesgo de caídas. En otros casos, dosis altas podrían agravar ciertos problemas neurológicos preexistentes.

Efectos gastrointestinales

El aparato digestivo también puede presentar reacciones cuando se consume melatonina, sobre todo si se ingiere en dosis altas o durante largos periodos.

Entre los efectos digestivos descritos por instituciones médicas se encuentran:

•Náuseas

•Malestar estomacal

•Calambres abdominales

•Diarrea

•Estreñimiento

•Pérdida de apetito

Aunque estos síntomas suelen ser leves, su repetición puede indicar que el organismo no tolera adecuadamente el suplemento o que la dosis es mayor de la necesaria.

El NCCIH señala que aún existe incertidumbre sobre los efectos del uso prolongado de melatonina. Esta falta de evidencia refuerza la recomendación de utilizarla con supervisión médica, especialmente si aparecen molestias persistentes.

Posibles efectos cardiovasculares

Durante años, la melatonina se consideró una sustancia prácticamente inocua. Sin embargo, investigaciones recientes han comenzado a analizar su impacto en el sistema cardiovascular.

Mayo Clinic advierte que el suplemento puede interferir con algunos medicamentos para la presión arterial. En ciertas personas, la melatonina podría empeorar el control de la hipertensión.

Además, un estudio presentado en las Sesiones Científicas de la American Heart Association encontró una asociación entre el uso prolongado de melatonina y un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca en adultos con insomnio.

El análisis observó que quienes consumían melatonina durante al menos un año presentaban:

•Mayor probabilidad de diagnóstico de insuficiencia cardiaca

•Más hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad

•Mayor mortalidad por cualquier causa en un periodo de seguimiento de cinco años

Aumento de intoxicaciones por melatonina en menores

El incremento en el consumo de melatonina también ha generado preocupación entre autoridades sanitarias, especialmente en relación con niños y adolescentes.

En algunos países se ha observado un aumento de consultas médicas por intoxicaciones relacionadas con este suplemento. Muchas veces ocurre por ingesta accidental o por dosis mayores a las recomendadas.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) alertó recientemente sobre un aumento de casos de menores intoxicados con melatonina consumida sin supervisión médica. En varios casos, los productos se presentaban en forma de gomitas, lo que facilita que los niños los confundan con dulces.

Especialistas recuerdan que, aunque en algunos casos se prescribe melatonina en pediatría —por ejemplo en trastornos del neurodesarrollo—, su uso debe decidirse únicamente tras una evaluación médica.

Uso prolongado sin control médico

A pesar de su popularidad, todavía existen muchas preguntas sobre los efectos del consumo prolongado de melatonina.

El NCCIH explica que los científicos continúan investigando aspectos como:

•La dosis adecuada según la edad

•Los efectos del uso durante meses o años

•El equilibrio entre beneficios y riesgos

Estas dudas adquieren mayor importancia en el contexto de la automedicación, ya que algunas personas ajustan la dosis por cuenta propia o consumen el suplemento durante largos periodos.

Los especialistas recomiendan que, antes de recurrir a suplementos, se intenten medidas relacionadas con la higiene del sueño, como establecer horarios regulares para dormir, reducir la exposición a pantallas por la noche y crear un ambiente adecuado para el descanso.

La melatonina puede ser útil para tratar ciertos trastornos del sueño, pero su consumo sin supervisión médica no está libre de riesgos. Diversas instituciones de salud han documentado efectos que pueden afectar el sistema nervioso, el aparato digestivo y el sistema cardiovascular.

La automedicación, las dosis incorrectas y el uso prolongado aumentan la probabilidad de experimentar estas reacciones. Por ello, especialistas recomiendan considerar la melatonina como cualquier otro tratamiento para dormir y consultar con un profesional de la salud antes de utilizarla, sobre todo en niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Dormir bien es fundamental para la salud, pero lograrlo de forma segura requiere información confiable y orientación médica adecuada.

