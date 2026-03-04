Arranca Campo Trión en Altamira; alianza Pemex-Woodside impulsa producción en aguas ultraprofundas

El proyecto energético contempla una inversión superior a 10 mil millones de dólares y busca fortalecer la soberanía energética, la transferencia de tecnología y el desarrollo económico con participación internacional.

Perla Reséndez

ALTAMIRA, Tam.- En el arranque oficial de actividades del Campo Trión, proyecto desarrollado en alianza entre Pemex y la empresa australiana Woodside Energy, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que esta colaboración representa un paso firme hacia la consolidación de la soberanía energética del país.

Destacó que la combinación de inversión y experiencia internacional en aguas profundas con las capacidades nacionales permitirá generar bienestar, fortalecer el talento mexicano y propiciar la transferencia de tecnología, impulsando así un desarrollo con anclaje local.

Ante autoridades federales, estatales y representantes del sector energético, la titular de la SENER subrayó que, a un año del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el sistema energético nacional ha sido fortalecido con una visión estratégica orientada a consolidar la soberanía en los sectores eléctrico y de hidrocarburos.

Explicó que el fortalecimiento de las empresas públicas del Estado, acompañado de una nueva regulación y planeación estratégica, ha permitido mejorar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y de la producción de hidrocarburos. Señaló además que los primeros resultados al cierre de 2025 reflejan avances positivos tanto en Pemex como en CFE, particularmente tras su integración vertical.

González Escobar enfatizó que estas condiciones brindan mayor certidumbre al país y a los inversionistas, al tiempo que avanzan en la justicia energética y en la transición hacia un modelo más sostenible.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, calificó la alianza entre Pemex y Woodside como un mensaje de confianza y cooperación entre México y Australia, especialmente al cumplirse 60 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Señaló que el inicio de Trión marca una nueva etapa en la producción en aguas ultraprofundas en el país y demuestra que los grandes proyectos estratégicos se concretan cuando existe coordinación entre empresa, Estado y sociedad.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacó que Trión es uno de los proyectos más desafiantes en términos tecnológicos y financieros, con una inversión superior a los 10 mil millones de dólares debido a su complejidad en aguas ultraprofundas del Golfo de México. Subrayó que, aunque los recursos son propiedad de la nación, su desarrollo conjunto con tecnología y capital permite generar riqueza para todos los mexicanos.

En tanto, el vicepresidente del proyecto por parte de Woodside Energy, Stephane Drouaud, resaltó que la alianza combina experiencia global y conocimiento local, y reiteró el compromiso de la empresa de continuar fortaleciendo una relación basada en la confianza y la colaboración.

Autoridades estatales señalaron que Trión no solo implica la extracción de hidrocarburos, sino la construcción de cadenas de valor y proveeduría que generen desarrollo económico y bienestar, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México.

Con el inicio de operaciones del Campo Trión, México da un paso relevante en la exploración y producción en aguas ultraprofundas, apostando por un modelo de cooperación que busca impulsar el crecimiento energético con visión estratégica y de largo plazo.