Asume nuevo comandante de la 8/a Zona Aérea Militar; reforzará seguridad y legalidad en vuelos

El General Jorge Cruz Carrillo asumió el mando con la misión de reforzar la seguridad y legalidad de las operaciones aéreas en una zona estratégica de Tamaulipas.

Cynthia Gallardo

La Razón

Con la encomienda de garantizar la legalidad y la seguridad en las operaciones aéreas, el General de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor, Jorge Cruz Carrillo González, tomó posesión y protesta de bandera como Comandante de la “8/a Zona Aérea Militar”, acompañado por el General de Brigada Fuerza Aérea Piloto Aviador, General Humberto Ibarra Lares, Comandante de la Tercera Región Aérea Militar del Noreste.

El nuevo mando se refirió a la relevancia estratégica del cuartel en Tamaulipas, debido a su ubicación fronteriza y su litoral.

“Este cuartel tiene importancia porque es una ubicación estratégica. Tamaulipas tiene frontera con Estados Unidos y 200 millas de litoral y eso lo hace un punto estratégico para todos los vuelos. Podríamos decir que es un centro de concentración de vuelos desde Sudamérica o Estados Unidos… servir al pueblo de México dentro de mis facultades y obligaciones, tratar que la aviación civil sea lo más seguro posible de forma legal todas las operaciones en esta área”

Señaló que actualmente tiene bajo su responsabilidad a 20 personas; sin embargo, con el fortalecimiento del cuartel la cifra aumentó a 150 elementos.

“La encomienda es lo normal que tenemos los mandos aéreos, es coordinar que los vuelos que se lleven a cabo en esta área, que es mi responsabilidad, se lleven a cabo de forma segura y legal”

Por su parte, la Capitán Segundo de la Fuerza Aérea Meteoróloga, Brenda Guevara Carrillo, explicó que Tampico forma parte de la jurisdicción de la Tercera Región Aérea Militar, con sede en Chihuahua.

“Nosotros como Fuerza Aérea Mexicana tenemos diferentes regiones aéreas, la tercera región es la que está con sede en Chihuahua, Chihuahua, y nosotros estamos dentro de la tercera región aérea militar aquí en Tampico”

El nuevo mando expresó que se cuenta con respaldo tanto de aviación civil como militar y con sistemas de vigilancia aérea.

“Con los medios de detección que ya están instalados y los próximos que se instalarán”

Señaló que como Zona Aérea Militar una de las principales obligaciones es el resguardo del espacio aéreo en coordinación con el Aeropuerto Internacional de Tampico «Francisco Javier Mina».

Carrillo estuvo al frente de la Base Aérea Militar N.º 17 y fue designado a la 8/a Zona Aérea Militar en Tampico el pasado 1 de marzo.

Al evento también asistieron Carlos Alberto García Porres, secretario del ayuntamiento de Tampico y Antonio Sánchez Cordero, representante de la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya y el representante del alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.