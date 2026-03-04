Blindarán Miramar con 800 elementos en Semana Santa 2026

El despliegue integrará corporaciones federales, estatales y municipales, en coordinación con cuerpos de auxilio y dependencias locales.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un estimado de 800 elementos de seguridad participarán en el operativo para garantizar la seguridad de paseantes y visitantes de playa Miramar durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, informó que el despliegue integrará corporaciones federales, estatales y municipales, en coordinación con cuerpos de auxilio y dependencias locales.

“Estamos coordinándonos con todas las corporaciones y en aproximadamente diez o quince días presentaremos formalmente el operativo Semana Santa 2026 a la ciudadanía”.

Precisó que se prevé la participación de Guardia Nacional, Marina, Sedena, Protección Civil regional y estatal, Tránsito y personal municipal, quienes se instalarán en puntos estratégicos de playa.

“El operativo contempla alrededor de dos semanas de trabajo intenso, con presencia permanente en la zona turística para brindar seguridad y atención a visitantes”.

Añadió que el plan se encuentra en etapa de ajustes finales, aunque aseguró que existen pocas modificaciones por realizar antes de su presentación oficial.

Reiteró que el objetivo es garantizar saldo blanco y ofrecer condiciones seguras para turistas y residentes durante el próximo periodo vacacional.