Circulación obstruida en carril de norte a sur en Carretera Federal 101

STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

Tula, Tamaulipas.- Debido a un accidente vial, la circulación se encuentra obstruida en el carril de norte a sur de la Carretera Federal 101.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Tula acudió al kilómetro 47 en atención al hecho.

A su llegada visualizaron un tractocamión sobre el acotamiento y un contenedor sobre el mencionado carril.

Al momento la circulación vial se encuentra abierta en el carril de sur a norte.

Personal de Apoyo Carretero se encuentra brindando vialidad.