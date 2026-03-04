Da marcha atrás y atropella a mujer

La fémina sufrió una lesión en un brazo y fue trasladada a la clínica Providencial Victoria para ser sometida a radiografías

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A la sala de emergencias de un hospital privado fue llevada una mujer que resultó lesionada luego de ser embestida por un vehículo de lujo. Estos hechos se registraron al mediodía en la calle 8, entre Allende y Abasolo, lugar a donde llegaron los elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Una mujer de alrededor de 45 años de edad recibió los primeros auxilios y, debido a que sufrió una lesión en el brazo derecho, fue trasladada a la clínica Providencial Victoria para ser sometida a radiografías.

De acuerdo a las versiones obtenidas en el lugar, se estableció que la lesionada intentaba cruzar la calle 8 a la altura del estacionamiento de Telcel. Fue en esos momentos que el conductor de un vehículo Mercedes Benz, al toparse con el tráfico detenido, se echó de reversa para cambiarse de carril. Lamentablemente, al retroceder no se percató de que la fémina iba pasando detrás, por lo que terminó dándole un empujón que la mandó al suelo.

Al percatarse de lo ocurrido, el hombre de inmediato descendió y llamó al número de emergencias para pedir el arribo de una ambulancia. Posteriormente, pidió a los socorristas que la llevaran al referido hospital para que recibiera atención inmediata.