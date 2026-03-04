Desmienten muerte de “Beto”, el interno que hizo acusaciones contra Carmen Salinas

Fue a través del podcast de Saskia Niño de Rivera donde se dio a conocer la polémica información sobre la actriz, pero el fragmento fue borrado enseguida

CIUDAD DE MÉXICO.-Carmen Salinas, una de las más recordadas actrices mexicanas de la historia, fue recientemente señalada de hacer rituales con niños, esto durante un podcast de Saskia Niño de Rivera, donde entrevistó a una persona privada de la libertad, quien hizo impactantes revelaciones a cerca de la actriz y que supuestamente compraba niños para rituales.

Pues en fechas recientes dieron a conocer a través de diversos medios de comunicación que presuntamente había muerto, encontrado en la celda de su dormitorio, lo que inmediatamente encendió las alarmas de todas las personas que vieron este capítulo y vivieron en carne propia el debate que se armó en las redes.

¿Qué le pasó a Beto?

De manera inmediata empezaron a correr las teorías de conspiración. En éstas, decían que seguramente se trató de un crimen con el objetivo de silenciarlo, ya que sabía muchas cosas al respecto, incluso tenía algunos otros nombres que dijo, pero que fueron censurados, momentos antes de que toda esa parte fuera censurada por completo y eliminada del video.

Fue la propia Saskia Niño de Rivera, dueña del podcast y quien se dedica a hacer entrevistas dentro de las penitenciarías mexicanas. A través de una imagen en las stories de su Instagram oficial, dio a conocer que es una noticia falsa, por lo que Beto estaría todavía con vida, cumpliendo su condena.

Así lo dio a conocer.

¿Qué dijo Beto?

En una entrevista reciente conducida por la activista Saskia Niño de Rivera en su plataforma de pódcast, un testimonio de un hombre identificado como «Beto» generó controversia en medios digitales. El entrevistado, quien cumple una condena en prisión, relató vivencias relacionadas con el entorno de la fallecida actriz y productora Carmen Salinas. Según su declaración, la figura pública participaba en prácticas de santería que involucraban rituales con menores de edad.

La difusión del testimonio provocó reacciones divididas entre la audiencia y los familiares de la actriz. Mientras algunos sectores cuestionan la veracidad de los hechos debido a la naturaleza de la fuente, otros señalan la falta de oportunidad para una réplica por parte de la acusada. Saskia Niño de Rivera mantiene el contenido como parte de su serie de entrevistas orientadas a visibilizar historias del sistema penitenciario, sin que exista hasta el momento una investigación oficial que valide las acusaciones de ritos ilegales.

Con información de HERALDO DE MÉXICO