Emma Watson en romance con Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda

La actriz británica debutó cuando tenía 9 años de edad, ganando popularidad a nivel mundial por el éxito de la saga inspirada en los libros de J. K. Rowling

CIUDAD DE MÉXICO.- Emma Charlotte Duerre Watson, quien es mejor conocida como Emma Watson, es conocida por su carrera artística, pero ahora su nombre es parte de los principales titulares porque es vinculada amorosamente con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien es heredero de la dinastía Baillères, una de las más ricas de México. Ayer martes 3 de marzo se divulgaron fotos de la pareja, con lo que se confirmaría el romance; sin embargo, no se han pronunciado al respecto.

Ante el nuevo noviazgo -que sería de los menos esperados en lo que va de 2026-, la vida de la famosa se ha vuelto de interés -más del habitual-. De entrada, hay que destacar que Emma Watson nació el 15 de abril de 1990 en París, Francia, pero cuando tenía cinco años de edad sus papás se divorciaron y se mudó a Inglaterra, de donde son sus progenitores.

#OMG | 😱 ⬇️ Este martes 3 de marzo, el nombre de Gonzalo Hevia Baillères volvió a llamar la atención en México y en redes sociales. El empresario mexicano, que en 2022 fue vinculado sentimentalmente con la cantante Belinda, ahora es relacionado con la actriz británica Emma… pic.twitter.com/R1pC4LjaEp — El Heraldo de México (@heraldodemexico) March 4, 2026

De dónde es Emma Watson y cómo empezó a actuar

La carrera artística de Emma Watson, de 35 años, es uno de los casos extraordinarios de Hollywood porque se inició en la actuación casi de forma fortuita. Tenía 9 años cuando fue seleccionada entre cientos de niñas para darle vida a Hermione Granger en la saga “Harry Potter”, que se inspira en los libros de J. K. Rowling y consta de ocho cintas que se estrenaron de 2001 a 2011.

En qué películas ha actuado Emma Watson

La saga -que incluyó las actuaciones de Daniel Radcliffe y Rupert Grint- que se extendió a una década fue un éxito global e incluso es considerado un fenómeno que marcó a más de una generación. Esto le abrió las puertas al mundo del entretenimiento a Emma Watson, quien participó en otras cintas, como las siguientes:

•“Las ventajas de ser invisible” (2012)

•“Colonia” (2015)

•“Regresión” (2015)

•“La bella y la bestia” (2017)

•“Mujercitas” (2019)

Emma Watson, de actriz a embajadora de firmas de lujo

A la par de esto, Emma Watson igual se volvió referente en la moda, lo que derivó en que fuera embajadora de firmas de lujo, como Lancôme y Prada. Además, colaboró como consultora de sostenibilidad para el grupo Kering mediante las casas de moda Balenciaga y Gucci.

Cuánto dinero tiene Emma Watson

De acuerdo con Celebrity Net Worth, por su trabajo como actriz y líder de moda, Emma Watson forjó una fortuna estimada en 85 millones de dólares; algunos datos curiosos acerca de su patrimonio neto son los siguientes:

•Ganó 70 millones de dólares por “Harry Potter”

•Ganó 15 millones de dólares por “La bella y la bestia”

•Ganó entre 15 y 20 millones de dólares al año en el apogeo de “Harry Potter”

Por si fuera poco, Emma Watson es la sexta actriz mejor pagada del mundo, se indica en el portal especializado en las fortunas de famosos. Sus ingresos igual incrementan porque gana entre 5 y 10 millones de dólares al año gracias a patrocinios.

Qué estudio Emma Watson

Pero para Emma Watson no todo ha sido la actuación porque entre 2011 y 2014 hizo tiempo para estudiar. Se formó en la Universidad de Brown y en el Worcester College de Oxford; finalmente, egresó de la primera casa de estudios con la licenciatura de Literatura Inglesa.

Emma Watson, amante de las letras y embajadora de la ONU

A través de sus redes sociales Emma Watson ha externado su pasión por las letras, así como por la lucha de los derechos de las mujeres; de hecho, en 2014 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres y en el mismo año dio un discurso en Nueva York para lanzar la campaña HeForShe.

Con información de HERALDO DE MÉXICO