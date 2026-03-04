Entregarán informe de gobierno el 13 de marzo

La sesión será exclusivamente para recibir el que será el cuarto informe del gobernador Américo Villarreal Anaya

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Congreso del Estado aprobó la fecha de la entrega al Pleno Legislativo del Cuarto Informe de labores del gobernador Américo Villarreal para el próximo viernes 13 de marzo a las 11 horas.

En sesión de este martes, se presentó la iniciativa de punto de acuerdo de la Junta de Gobierno del Congreso, para definir la fecha y hora de la sesión solemne en la que se recibirá el informe que detalla la situación que guarda la administración pública estatal.

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, párrafo segundo, y 91, fracción XXXIII, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Legislatura 66 celebrará una Sesión Pública y Solemne el viernes 13 de marzo del presente año, a las 11:00 horas, en cumplimiento del principio de rendición de cuentas y transparencia gubernamental”.

La propuesta que fue avalada por unanimidad de las y los diputados presentes en la sesión de este día en el Congreso, establece que la sesión será exclusivamente para recibir el que será el cuarto informe del gobernador Américo Villarreal Anaya.

El año pasado, tras la entrega del informe en el Congreso del Estado, se llevó a cabo un encuentro con sociedad civil y sectores productivos en el municipio de Tampico; en los dos primeros el mensaje sobre el estado que guarda el Estado se realizó en la capital del estado.