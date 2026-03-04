Filias y fobias (final)

Intríngulis/Juan Carlos López Aceves

“El poder, en México, siempre vigila, siempre castiga, y quienes de acercan demasiado a su círculo de fuego, terminan siempre marcados”, afirma JULIO SCHERER IBARRA en el epílogo de su libro, a propósito de una advertencia que le hizo el presidente LÓPEZ OBRADOR (P.322).

“Cuando yo salga del gobierno, van a ir contra ti. No lo dudes. El poder no perdona. Te van a perseguir, te van a inventar, te van a querer destruir”, dice SCHERER IBARRA que le dijo ANDRÉS MANUEL, en una conversación en la que solo estaban los dos (p.322).

“Prepárate, porque van a desvirtuar lo que sepan y a usar lo que inventen. Y lo van a hacer con saña”, le advirtió AMLO, según la historia que cuenta en su libro “Ni venganza ni perdón”, en donde SCHERER IBARRA apunta varias frases acerca de la personalidad de LÓPEZ OBRADOR.

“Es un hombre que se propone el bien de los demás y que, sin serlo, tiene una condición de cristiano que no puede evitar. Andrés Manuel tiene un libro preferido, El sermón de la montaña, que es un pasaje del Evangelio de Mateo. Es un apasionado de eso”, dice refiriéndose a AMLO (p.16).

“Creo que de ahí proviene su condición de catequizador”, remata SCHERER IBARRA, quien sostiene que el discurso del ex presidente, invariablemente se apega a los “valores del cristianismo”, ejemplificando con los lemas de su gobierno: “No robarás, no traicionarás, no mentirás” (p.17).

Tras definirlo como un “líder excepcional”, SCHERAR IBARRA sostiene que AMLO “no entiende de economía global…no es un buen administrador, no es un hombre de números, es un individuo sensible” (p.17).

Más adelante, afirma que “Andrés Manuel detesta la violencia” (p.50), no tiene “interés por el dinero… él ponía los votos y otros sacaban la lana” (p.63), dice SCHERER IBARRA, agregando que AMLO es “un genio de la política” que en ocasiones es muy “duro con las personas” (P.97), que además no le gusta “quitar a la gente ni despedirla…las reubica en otro lugar” (p.98).

De acuerdo al ex Consejero Jurídico, la obra pública que más enorgullecía al LÓPEZ OBRADOR, “eran los caminos rurales de los municipios de Oaxaca”, es la que “más le gustó al presidente, más allá del Tren Maya, la refinería o el aeropuerto” (p.207).

Casi al final de su libro, SCHERER IBARRA señala nuevamente que AMLO “es un líder, un gran líder”, pero que lo suyo no es ser un “buen administrador ni un economista” (p.268).

Sobre la pandemia del COVID 19, sostiene que LÓPEZ OBRADOR “sufrió muchísimo en esa época, porque le afecta mucho el sufrimiento de la gente y, sobre todo, de la gente que menor tiene, que en este caso fue la que más sufrió…fue muy duro, muy lamentable” (p.193).

Al final de su libro, JULIO SCHERER IBARRA sostiene que AMLO “siempre supo que el poder desgasta, que el poder carcome…que el Estado mexicano no admite amistades que sobrevivan al poder” (p.323),

Que, en medio de los ataques, “lo que permanece es la memoria compartida de la amistad, la lealtad y el cariño…y así queda este testimonio, no como una defensa personal, sino como una confirmación de lealtad”, señala JULIO SCHERER IBARRA, en su libro “Ni venganza ni perdón” (p. 324).

Ahora leeré “Traición en Palacio. El negocio de la justicia”, un libro que acaba de llegar a mis manos por el servicio de mensajería, escrito por HERNÁN GÓMEZ BRUERA, señalando con índice flamígero al ex Consejero Jurídico del presidente LÓPEZ OBRADOR.

Vamos a ver qué dice el controvertido periodista y lo comentamos.