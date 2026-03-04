Fortalece Armando Martínez sinergia con sector empresarial

Alcalde es testigo de la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, asistió a la toma de protesta del Ing. Marco Antonio Cortés Salazar como nuevo presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), refrendando así el compromiso de su administración de fortalecer la colaboración con el sector productivo de la región.

Durante el evento, el alcalde dio la bienvenida a los asistentes a Altamira, destacando su consolidación como nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, y subrayó la importancia de mantener una agenda común entre gobierno e iniciativa privada para impulsar el crecimiento y la transformación del municipio.

En su mensaje, Martínez Manríquez saludó la presencia del subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Vidal Llerenas Morales; de la secretaria de Economía del Gobierno del Estado, Ninfa Cantú Deándar; y del secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

Asimismo, reconoció la presencia de la senadora Olga Sosa Ruiz, así como de sus homólogos de la zona conurbada: la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.

El jefe edilicio también destacó la participación de las y los empresarios y representantes de las 19 cámaras que integran el CIEST, con quienes —dijo— se continuará trabajando de manera coordinada para consolidar proyectos estratégicos que impulsen la competitividad, la inversión y el bienestar en Altamira.

“Felicidades a la nueva directiva”, expresó el alcalde, reiterando su disposición de mantener una estrecha sinergia con el sector empresarial para seguir avanzando en la transformación del municipio.