Gobierno y la UAT marcan pauta nacional en estudios técnicos del IMPI

Gobierno estatal y UAT se consolidan a nivel nacional como referentes en la elaboración y presentación de los estudios técnicos para lograr la Declaratoria de Protección como Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolidan a nivel nacional como referentes en la elaboración y presentación de los estudios técnicos para lograr la Declaratoria de Protección como Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En un hecho histórico para Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó, este lunes 2 de marzo, la ceremonia en la que recibió oficialmente del IMPI el certificado que protege la autenticidad y salvaguarda de esta prenda emblemática que representa la identidad, historia y carácter del estado.

En la ceremonia, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, expresó su beneplácito por este logro que destaca el trabajo coordinado entre el Gobierno de Tamaulipas y la comunidad universitaria.

Comentó que, mediante esta colaboración, la UAT, a través del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), dirigió los estudios técnicos para la Declaración de Protección como Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca, con el propósito de proteger y valorizar productos regionales distintivos que identifican a Tamaulipas.

Durante el acto, la secretaria de Economía del estado, Ninfa Cantú Deándar, destacó también su reconocimiento al esfuerzo conjunto entre academia y gobierno que convierte a Tamaulipas y a su máxima casa de estudios en un modelo a seguir en la preservación de las tradiciones, fortaleciendo el patrimonio tangible e intangible de México.

Esta certificación, impulsada por el gobernador Américo Villarreal, establece que la Indicación Geográfica Protegida abarca los municipios de Tula y Victoria, donde la emblemática prenda tiene sus raíces más profundas y concentra su mayor producción artesanal.

La entrega de la Indicación Geográfica estuvo a cargo de la directora general adjunta de los Servicios de Apoyo del IMPI, Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, en representación del titular de este

Instituto, Santiago Nieto Castillo, con la presencia de la directora del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, María Bárbara Botello Santibáñez, representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Las autoridades del gobierno federal destacaron que este logro marca un precedente histórico para Tamaulipas, al ser la primera protección otorgada bajo esta figura de propiedad industrial a un producto originario de esta entidad.