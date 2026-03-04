Iniciativa de reforma electoral llega a la Cámara de Diputados; inicia análisis legislativo

Será la Mesa Directiva de la Cámara Baja a quien corresponderá su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 14:32 horas de este miércoles, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma electoral, impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Este documento que modifica 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue entregado por el enlace de la secretaría de gobernación con San Lázaro, Juan Ramiro Robledo.

Está propuesta que se esperaba desde hace tres semanas fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadan, quien anunció que de inmediato será publicado el documento en la Gaceta Parlamentaria.

Asimismo, expresó que de inmediato le notificará al pleno de la recepción de la incitativa y de inmediato será turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral.

En este evento también estuvo presente el presidente de la comisión de la reforma político electoral, Víctor Hugo Lobo Román.

La iniciativa llega después de haber sido aplazada para su ajuste a fin de evitar «contradicciones», esto de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué está pasando en la Cámara de Diputados?

Kenia López Rabadán fue la encargada de recibir el documento y ante medios de comunicación dijo lo siguiente:

«Me permito informarles en este momento estamos recibiendo la iniciativa de la Presidenta de la República a propósito de la Reforma Electoral. Entiendo que contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una iniciativa trascendente que ha ocupado por tres meses este espacio deliberativo nacional».

Con información de HERALDO DE MÉXICO