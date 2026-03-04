México reduce la jornada laboral a 40 horas: Sheinbaum publica decreto oficial

La reforma establece un máximo de 40 horas semanales y marca el inicio de una nueva etapa en las condiciones de trabajo en el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó el decreto oficial que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una de las reformas más relevantes en materia de derechos laborales de las últimas décadas en el país.

El decreto, difundido en el Diario Oficial de la Federación, establece que la jornada máxima legal será de 40 horas semanales, lo que implica que los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso por cada cinco días laborados, sin reducción salarial.

La modificación representa una transformación estructural del modelo laboral mexicano, vigente prácticamente sin cambios en este rubro desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la posterior Ley Federal del Trabajo.

Con esta medida, México se alinea con estándares internacionales promovidos por organismos como la Organización Internacional del Trabajo, que han impulsado esquemas laborales más equilibrados entre productividad y bienestar.

De acuerdo con el decreto, la implementación será progresiva para permitir ajustes en distintos sectores productivos. El gobierno federal adelantó que se mantendrá un diálogo permanente con representantes empresariales y sindicales para garantizar una transición ordenada.

Diversas cámaras empresariales habían manifestado preocupaciones sobre el impacto en costos operativos, mientras que organizaciones sindicales y colectivos laborales celebraron la reforma como un avance en derechos sociales.

Especialistas señalan que la reducción de la jornada podría traducirse en:

• Mayor productividad por hora trabajada

• Mejores condiciones de salud física y mental

• Impulso al consumo interno

• Reducción del agotamiento laboral

La reforma también podría generar ajustes en esquemas de turnos, contratación adicional en algunos sectores y nuevas dinámicas en industrias intensivas en mano de obra.

Con la publicación del decreto, el gobierno federal inicia oficialmente el proceso de transformación hacia la semana laboral de 40 horas, una medida que, según la presidenta Sheinbaum, busca “poner en el centro el bienestar de las y los trabajadores mexicanos”.