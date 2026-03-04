Playa Miramar prevé más de 1.3 millones de visitantes en Semana Santa

🚑👮‍♂️ Más de 700 elementos participarán en el operativo de Semana Santa en la zona conurbada, donde se espera la llegada de miles de visitantes a playas y sitios turísticos.

Cynthia Gallardo

La Razón

Más de un millón 380 mil personas se estima que visiten la Playa Miramar del 27 de marzo al 12 de abril, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, informó el secretario de Turismo en el estado, Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario señaló que el sur de la entidad concentrará la mayor parte de la afluencia turística en ese lapso.

“Particularmente el sur del estado se proyecta que la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira reciban aproximadamente 70% del total de los visitantes que recibe Tamaulipas. Más de 2 millones de personas apenas en 17 días”

Indicó que el principal atractivo para los visitantes continúa siendo Playa Miramar, considerada el motor turístico de la región.

“Tampico y el sur de Tamaulipas está generando confianza en el mercado y están atrayendo cada vez más viajeros… además tan sólo Playa Miramar tiene una estimación superior a un millón 380 mil visitantes, concretando una mayor afluencia a las playas en Tamaulipas”

Hernández Rodríguez dijo que el crecimiento turístico también se refleja en la conectividad aérea.

El secretario de turismo de Tamaulipas recordó que en 2025 en comparación con 2024, la afluencia de pasajeros que arribó a través del Aeropuerto Internacional de Tampico «Francisco Javier Mina» aumentó 8.7 por ciento, alcanzando más de 609 mil pasajeros.