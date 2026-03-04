Previo al 8M, cifras revelan dos f3minicidios diarios en México

Tan solo en enero de 2026 se registraron 54 feminicidios, 4 entidades federativas concentraron el 39 por ciento de los casos

CIUDAD DE MÉXICO.-Los feminicidios son la forma más extrema de violencia contra las mujeres, y ha sido un tema de importancia nacional en los últimos años por el aumento en los casos y la crueldad que se ha registrado, y en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer te compartimos los datos para dimensionar el problema que representa en nuestra sociedad.

Se considera feminicidio a la muerte violenta de mujeres, adolescentes y niñas por razones de género, este acto es una de las manifestaciones mas graves de la discriminación por género, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

El último informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló datos alarmantes, tan solo en enero de 2026 se registraron 54 casos de feminicidio, de los cuales las mujeres de 30 a 60 años de edad las más afectadas (22), siguiendo las que tienen entre 18 y 29 años (13), más de 60 años (5), menores de 12 años (3) y finalmente 5 casos en edad no especificada.

Estados con más feminicidios

Hasta el 31 de enero de 2026 no se reportó ningún caso en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Los estados más afectados son los siguientes:

El estado con más casos es Sinaloa

Créditos: SSCP

•Sinaloa, 8 casos

•Ciudad de México, 5 casos

•Estado de México, 4 casos

•Tamaulipas, 4 casos

•Chiapas, 3 casos

•Durango, 3 casos

•Jalisco, 3 casos

•Morelos, 3 casos

•Nuevo León, 3 casos

•Veracruz, 3 casos

•Chihuahua, 2 casos

•Puebla, 2 casos

•Querétaro, 2 caos

•Sonora, 2 casos

•Coahuila, 1 caso

•Guanajuato, 1 caso

•Guerrero, 1 caso

•Michoacán, 1 caso

•Nayarit, 1 caso

•Oaxaca, 1 caso

La información también revela que los municipios en los que más casos se han presentado son: Culiacán, Sinaloa (6 casos), Ciudad Juárez, Chihuahua (2 casos), Reynosa, Tamaulipas (2 casos), Venustiano Carranza, CDMX (2 casos) y Victoria, Tamaulipas (2 casos).

Las mujeres de entre 30 y 60 años son las más afectadas

Créditos: Cuartoscuro

2021, el año con más feminicidios en la última década

De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo en el 2021 se registraron 1,021 feminicidios, de los cuáles 111 fueron cometidos contra niñas de entre 0 y 17 años de edad, posicionándose como el año en que más delitos de esta índole hubo en la última década. La información detalla lo siguiente:

•Casos en 2015: 428

•Casos en 2016: 648

•Casos en 2017: 769

•Casos en 2018: 924

•Casos en 2019: 973

•Casos en 2020: 976

•Casos en 2021: 1,021

•Casos en 2022: 983

•Casos en 2023: 853

•Casos en 2024: 855

•Casos en 2025: 725

Con información de HERALDO DE MÉXICO