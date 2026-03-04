Restablecen condiciones sanitarias y de movilidad en la Ampliación Unidad Nacional

COMAPA SUR repuso el pavimento tras renovar 97 metros de drenaje en la colonia Ampliación Unidad Nacional, solucionando escurrimientos de aguas residuales y mejorando las condiciones sanitarias del sector.

Luego de concluir la sustitución de 97 metros lineales de una línea general de drenaje de 12 pulgadas, COMAPA SUR llevó a cabo la reposición de pavimento en la calle Benito Juárez, entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional.

La intervención permitió corregir un problema de escurrimiento de aguas residuales que afectaba directamente a las familias del sector y a un plantel educativo ubicado en la zona, mejorando las condiciones sanitarias, reduciendo riesgos a la salud y brindando mayor seguridad a estudiantes, docentes y vecinos.

Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con los municipios de Tampico y Ciudad Madero; en este caso, con el Gobierno Municipal de Ciudad Madero, sumando esfuerzos para fortalecer la infraestructura urbana y garantizar mejores condiciones de bienestar para la población.

Con ello, COMAPA SUR refrenda su compromiso de restablecer el pavimento en el menor tiempo posible una vez concluidas las obras de rehabilitación de la red hidrosanitaria, asegurando no solo el adecuado funcionamiento del sistema, sino también la pronta recuperación de la vialidad y la tranquilidad de la comunidad.