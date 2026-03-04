Sheinbaum prepara visita a Zapopan en los próximos días

La presidenta Claudia Sheinbaum realizará en Zapopan la reunión del gabinete de seguridad y la conferencia matutina del 6 de marzo, en una visita a Jalisco que ocurre doce días después del operativo donde fue abatido “El Mencho”.

CIUDAD DE MÉXICO.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el viernes 6 de marzo realizará en Zapopan, Jalisco, la reunión del gabinete de seguridad y su conferencia matutina. La visita ocurrirá doce días después del operativo en Tapalpa en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Tras ese operativo, el 22 de febrero, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reaccionó con diversos actos violentos en la zona metropolitana de Guadalajara, entre ellos bloqueos carreteros y la quema de vehículos.

La mandataria explicó que la reunión de seguridad se llevará a cabo junto con el gobernador de Jalisco y su equipo de trabajo, para posteriormente realizar la conferencia matutina en esa misma ciudad.

Durante la gira también se contempla la inauguración de un CBTIS y una preparatoria, además de otras actividades antes de regresar por la tarde a la Ciudad de México.

La última visita de Sheinbaum a la zona metropolitana de Guadalajara fue el 28 de septiembre del año pasado, durante su gira nacional para presentar su primer informe de gobierno.

Zapopan se encuentra a unos 130 kilómetros de Tapalpa, lugar donde fue abatido el líder del CJNG. Sus restos fueron reclamados por familiares y sepultados en el panteón Recinto de la Paz, en ese mismo municipio.

La reunión del gabinete de seguridad y la conferencia matutina se realizarán en las instalaciones de la V Región Militar, ubicadas a pocos metros de dicho cementerio.

Con información de EXCÉLSIOR