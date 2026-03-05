Claman justicia por abuso sexual en Hospital Infantil

Denuncian que a dos meses que se registró la v¡ol@ción a dos doctoras del nosocomio, no hay avance en las investigaciones

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A poco más de dos meses de la violación a dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas, la FENNAM no ha reportado avances en las investigaciones.

El caso, en el que solo se había detenido a una persona que después fue liberado, luego que una jueza de control determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, no eran suficientes para vincular a proceso al joven que trabaja como camillero en dicho hospital.

Sin embargo y desde el 14 de enero pasado, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENNAM), no ha presentado alguna otra prueba para dar con el responsable de la agresión a las dos doctoras.

Una de las médicas víctimas, se presentó durante la ceremonia de bienvenida a residentes para reiterar su denuncia de lo que le sucedió a ella y a otra compañera el 30 de diciembre de 2025 alrededor de las 4:00 de la madrugada en el hospital.

Con una cartulina en mano en la que se leía, “En el HIT me drogaron, me violaron y se callaron.No fue error. Fue negligencia”, señaló que aunque denunciaron el hecho al Director Vicente Plascencia Valadez, quien no les brindó apoyo.

Aunque el Director el hospital trató de callar a la denunciante al señalar que su intervención no era apropiada para el evento, finalmente le permitió hablar y la médico denunció más irregularidades que han ocurrido en ese lugar.

“En el 2024 entró un hombre a la residencia a robar, avisamos a Dirección, habían escritos, pedimos apoyos, pedimos ayuda, dijismos que nos sentíamos inseguras”, señaló.

Agregó que tras dos meses de ese incidente otro hombre ingresó durante la madrugada, ahora al departamento de endocrinología pediátrica para comenter actos impúdicos.

“Le enseñó el pene a otra compañera, ella estaba asustada y se encerró en otra habitación y no pudo salir hasta que esuchó que ya no había nadie, fue a pedir ayuda a Dirección y le dijeron que fue su culpa por no ponner seguro”.

La doctora reiteró que en el caso de ella y su compañera, no recibieron por parte del director del hospital apoyo psicológico, médico o jurídico, “ni siquiera sabíamos dónde teníamos qué poner la denuncia”.

Explicó que fue su compañera que acusó el delito contra el pudor, quien les indicó que acudieran a la FENNAM a interponer la denuncia, donde les practicaron los estudios y les confirmaron que ambas habían sido violadas.

“Solamente estoy aquí porque no quiero que esto le pase a nadie; en menos de dos años, ya entraron a hospital a robar, ya entraron al hospital a hacer exhibicionismo, ya entraron al hospital a violar a dos médicos residentes”.

Y agregó, “creo que es evidente que alguien no esta haciendo bien su trabajo”, señalando que nunca se implementaron medidas de seguridad en el hospital, señalando que el año previo dos pacientes “se fugaron”.

La doctora pidió a los nuevos residentes que se cuidaran, “somos más los buenos, desgraciadamente estamos divididos por personas que no se tientan el corazón, que tienen que ver las cosas administrativas y no con el corazón”, refiriendo a lo que el Director le había dicho a ellas cuando denunciaron lo que les había pasado.

“Cuídense, yo a pesar de todo aquí estoy, aquí decidí regresar, ya me quitaron mucho, ya me quitaron mi tranquilidad emocional, ya me quitaron mi sueño, como para que también me quiten el hospital donde yo trabajo, donde quiero terminar mi residencia”.