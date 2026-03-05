Colabora Hospital Infantil en investigación de abuso

VICTORIA, Tam.- El Director del Hospital Infantil, Vicente Plascencia Valadez, negó estar obstaculizando o minimizando los hechos ocurridos en el nosocomio en donde dos médicas residentes fueron agredidas sexualmente, asegurando que por el contrario se colabora con las autoridades para esclarecer el caso.

“Se ha actuado con responsabilidad institucional facilitando el trabajo de las autoridades y adoptando medidas concretas para fortalecer la seguridad del hospital”, dijo en rueda de prensa.

Al hacer primero un posicionamiento, expresó su solidaridad con las doctoras residentes “que vivieron una situación profundamente perturbadora durante la madrugada del 30 de diciembre de 2025”.

Señaló que cualquier evento que altere la tranquilidad, seguridad o dignidad de quienes trabajan en el hospital merece ser tomado con seriedad y sensibilidad, aclarando que si antes no se había pronunciado publicamente sobre el caso, no era por falta de transparencia o indiferencia ante lo ocurrido.

“Ha sido precisamente por una razón fundamental, proteger en todo momento a las doctoras involucradas y evitar cualquier forma de revictimización”, señalando que es importante que sean las autoridades quienes realicen su trabajo, sin exponer a las víctimas.

Explicó que durante la madrugada del 30 de diciembre una persona ajena al hospital ingresó al área de dormitorio de residentes, donde el video de vigilancia muestra que la persona permaneció aproximadamente una hora y 10 minutos antes de retirarse, cubriendo su cabeza de manera que no fue posible identificarlo plenamente.

Explicó que fue informado alrededor de las 10 de la mañana que llegó al hospital, ya que antes estuvo en una operación programada previamente.

“Fue hasta aproximadamente las 12 del día cuando las doctoras involucradas acompañadas por otros residentes acudieron a mi oficina para informarme de lo ocurrido”.

Aseguró que junto con las dos médicas, revisaron el video de seguridad y se les informó “con toda claridad que tenían pleno derecho de presentar una denuncia ante las autoridades lo cual decidieron hacer iniciándose la investigación correspondiente”.

Plascencia Valadez señaló que desde ese día se tomaron medidas para fortalecer la seguridad, entre otras, la reubicación del dormitorio de residente mujeres a una zona menos transitada del hospital.

La instalación de cerraduras de seguridad con acceso mediante huella digital en los dormitorios de residentes; la gestión de mayor presencia de guardias de seguridad dentro de las instalaciones.

Además del cierre nocturno controlado de accesos al hospital; la instalación de nuevas cámaras de video vigilancia; la implementación de nuevos gafetes de identificación para todo personal con controles más efectos de acceso.

Reiteró que desde el 31 de diciembre que las autoridades acudieron al hospital para realizar las indagartorias, se colaboró con ellas, “en ningún momento se obstaculizado una investigación, ni se ha minimizado lo ocurrido”.

“Por el contrario se ha actuado con responsabilidad institucional facilitando el trabajo de las autoridades y adoptando medidas concretas para fortalecer la seguridad del hospital”.

Sobre el video que circuló en redes sociales, donde una de las doctoras víctimas irrumpió en una junta de bienvenida a residentes, aseguró que el video fue editado y solo se presentan fragmentos de lo ocurrido sin el contexto completo. “Lamentablemente ese material expuso públicamente la identidad de una de las doctoras algo que nosotros habíamos protegido con extremo cuidado desde el primer momento”.

El director del Hospital Infantil señaló que su solidaridad y respeto a las doctoras permanece intacta, agregando que la investigación corresponde a las autoridades competentes y el hospital ha colaborado plenamente con ellos.

“Rechazo categóricamente cualquier insinuación de negligencia, encubrimiento o indiferencia de mi parte”, apuntando que seguirá colaborando con las autoridades para que se esclarezcan plenamente los hechos y para que cualquier persona que haya cometido una conducta indebida enfrente las consecuencias que marca la ley.

Plascencia Valadez estuvo acompañado por el Coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Margid Rodríguez Avendaño, el Jefe de Enseñanza de la Coordinació, Ariel Mercado Cárdenas; la Subdirectora médica y el Jefe de Enseñanza del Hospital Infantil, María Elena Escobar Camacho y Jorge Guerrero López.