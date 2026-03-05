Cruz Roja Madero aumenta 191% su número de voluntarios en 2026

En la delegación de Cruz Roja Mexicana en Ciudad Madero se registra durante 2026 un aumento del 191 por ciento en el número de voluntarios.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- La delegación local de la Cruz Roja reporta un crecimiento significativo en su base de voluntariado durante los primeros meses de 2026, tras reactivar sus actividades operativas.

Marco Antonio Delgado Vargas, presidente del Consejo de la Cruz Roja en Ciudad Madero, explicó que inicialmente se proyectaba integrar entre 30 y 35 voluntarios para reforzar los servicios.

“Ya llegamos a ser 102 voluntarios, cuando la idea era más o menos 30 o 35; ha habido una muy buena respuesta de la ciudadanía”.

Indicó que el incremento se logró en apenas dos meses de operación, periodo en el que también se reorganizaron las actividades de atención y participación comunitaria.

La delegación inició además la colecta anual el viernes pasado, campaña que este año tendrá una duración distinta al extenderse durante todo el año.

“Esta colecta es muy singular, porque a nivel nacional decidieron que se mantenga activa durante todo el año, cuando antes duraba mucho menos”.

Se estima que la delegación de Ciudad Madero recaude entre 250 mil y 300 mil pesos, recursos que se destinarán a fortalecer la operación y los servicios de emergencia.