Emite recomendación CODHET por abuso en operativo de Tránsito

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas emitió la Recomendación 01/2026 donde solicita que se determine la reparación integral de los daños y perjuicios correspondientes al afectado

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas emitió la Recomendación 01/2026 dirigida al Presidente Municipal de Victoria, tras acreditar violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica e integridad personal cometidas por elementos de Tránsito Municipal.

El organismo determinó que personal de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad incurrió en irregularidades durante un operativo, por lo que reconoció al promovente como víctima directa de violaciones a derechos humanos.

En el resolutivo se solicita que, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, se determine la reparación integral de los daños y perjuicios correspondientes.

Asimismo, se pidió colaboración con la Contraloría Municipal para que investigue la actuación de los servidores públicos señalados, derivado de la vista realizada mediante el oficio 03428/2024.

La recomendación también establece la implementación de programas de capacitación específicos dirigidos al personal operativo, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de sus obligaciones como servidores públicos y garantizar que su actuación se ajuste a la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas y al Reglamento de Tránsito del Municipio de Victoria.

La resolución subraya que todo acto de autoridad debe apegarse al marco constitucional y respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía, particularmente en operativos de vigilancia y control vehicular.

La Recomendación 01/2026 puede consultarse de manera íntegra en el portal oficial del organismo.