Haberes y excusas

Intríngulis/Juan Carlos López Aceves

Mientras que, en el Tribunal de Justicia Administrativa, se pagó un haber de retiro que asciende 2 millones 595 mil 642 pesos, a quien fue parte del Pleno desde la fundación del TJA en julio de 2017, en el Tribunal Electoral a uno de los magistrados le niegan la excusa para conocer el Juicio Laboral, promovido por una abogada despedida del TRIELTAM.

Durante la sesión extraordinaria celebrada por la LXIII Legislatura, el 17 de julio de 2017, ÉDGAR URIZA ALANÍS fue designado Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, a propuesta de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, recibiendo 24 votos a favor y 5 en contra.

La designación fue por el término de 8 años, como se plasmó en el Decreto LXIII-231, publicado el 18 de julio de 2017 en el Periódico Oficial del Estado, pero que inició su vigencia el día anterior cuando se expidió.

Por acuerdo AP/TJAET/002/2017, aprobado el 18 de julio de 2017, ÉDGAR URIZA ALANÍS fue elegido presidente del TJA, por un periodo de 2 años, y en julio de 2023 fue nombrado nuevamente para este mismo cargo, teniendo como fecha de vencimiento en julio de 2025.

Fecha en que se venció el término para el que fue designado, quien también representó al PAN en el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Antes, el 28 de abril de 2025, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobó el acuerdo TJA/PLN/ACU/015/2025, para adicionar el artículo 13 Bis, al Reglamento que regula la relación laboral en el TJA, estableciendo la forma en que se calcula el haber de retiro, pagado en una sola exhibición.

Cuatro meses después, el 20 de agosto de 2025, se acuerda turnar el Juicio para Dirimir las Diferencias Laborales en el Tribunal Electoral, JCL-07/2025, a la ponencia de la magistrada BLANCA ELADIA ROJAS HERNÁNDEZ.

En este medio de impugnación, JUANA LAURA HURTADO TORRES, señala haber sido despedida injustificadamente del TRIELTAM, reclamando el pago de una serie de prestaciones y su reinstalación.

Una de las prestaciones que exige la ex Secretaria General del Tribunal, en la presidencia del magistrado RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS, de quien fue parte de su ponencia también, es el pago de $209,208 por concepto de “bono extraordinario” correspondiente a la elección judicial 2024-2024.

HURTADO TORRES, también reclama al TRIELTAM el pago de $209,208, por concepto de “estímulo de fin de año”.

Seis meses después de recibido y turnado el JCL-07/2025, el 26 de febrero de 2026, RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS presentó sus argumentos para no votar en este caso, argumentando que HURTADO TORRES fue Secretaria General del Tribunal siendo él presidente y, en su Sala, fue integrante de su ponencia.

Hace un par de días, en sesión privada celebrada el 2 de marzo, el Pleno del TRIELTAM aprobó por unanimidad el resolutivo, considerando “infundada” la causa del impedimento esgrimida por SÁNCHEZ RIVAS, porque la relación laboral no es un elemento objetivo que pueda afectar la imparcialidad, “pues resultaría indispensable demostrar que dicho vínculo trascendió a uno mucho más personal”.

Vamos a revisar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, enviada por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a la Cámara de Diputados, para comentarla con usted en las siguientes colaboraciones.