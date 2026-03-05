¿Habrá Ley Seca por Semana Santa 2026?

Las restricciones en el consumo de alcohol tienen la intención de preservar el orden público y la seguridad de la ciudadanía durante los festejos religiosos en nuestro país

MÉXICO.- Estamos a solo unos días de celebrar Semana Santa en México. De acuerdo con el calendario oficial, iniciará el domingo 29 de marzo y terminará el domingo 5 de abril del 2026. Al respecto, muchas personas se estarán preguntando si habrá «Ley Seca» con motivo de estos festejos religiosos en nuestro país.

El Gobierno de la Ciudad de México que encabeza la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer a través de la Gaceta Oficial que sí habrá restricciones en el consumo de alcohol, pero únicamente en la alcaldía Iztapalapa, debido a la representación del Viacrucis, una tradición reconocida como Patrimonio Cultural que se realiza cada año en la capital.

De acuerdo con las autoridades, la Ley Seca tiene la intención de preservar el orden público y la seguridad de la ciudadanía durante la celebración de Semana Santa, cuando hay una gran afluencia de personas en las calles. A continuación te decimos en qué lugar se aplicará esta medida y en qué fecha.

La representación del Viacrucis en Iztapalapa está reconocida como Patrimonio Cultural / FOTO: CUARTOSCURO

¿Cuándo y dónde se aplicará la Ley Seca por Semana Santa 2026?

La Ley Seca se aplicará con motivo de los festejos de Semana Santa 2026 en los 8 barrios de la alcaldía Iztapalapa, el jueves 2 y viernes 3 de abril, de las 00:00 horas a las 23:59 horas.

La Gaceta Oficial ordenó la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, envase abierto y al copeo en todas sus graduaciones.

No se venderá alcohol el 2 y 3 de abril en Iztapalapa / FOTO: CUARTOSCURO

Ello en los establecimientos que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento que se instale temporalmente para la venta de alcohol en la zona que abarca los 8 barrios de la alcaldía Iztapalapa:

Barrio San Ignacio.

Barrio Santa Bárbara.

Barrio La Asunción.

Barrio San Lucas.

Barrio San Pedro.

Barrio San Miguel.

Barrio San Pablo.

Barrio San José.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO