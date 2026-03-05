¿Habrá marcha en tu ciudad? Consulta aquí las movilizaciones del 8M en México

A unos días de las movilizaciones en el marco del 8 de Marzo, varias ciudades de México han confirmado rutas y horarios

MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo miles de mujeres, integrantes de colectivas feministas y organizaciones sociales, de distintos estados de la República Mexicana, han realizado diferentes convocatorias para movilizarse y exigir un alto a las diferentes violencias que atraviesan a niñas, mujeres, adolescentes y adultas mayores.

A lo largo de los años, las mujeres mexicanas han realizado trabajo político para visibilizar las injusticias de género y las desigualdades que sufren diariamente. Aunado a la violencia estructural que deriva en casos de feminicidio. Por ello este dia es de conmemoración, de movilización y colectividad.

Además de las marchas, se organizan talleres, tendederos de denuncia, intervenciones artísticas, foros de discusión y diversas actividades comunitarias enfocadas en la reflexión, la concientización y la exigencia de justicia. A continuación te compartimos las marchas que se están preparando para este 2026.

Por qué predomina el color MORADO en el feminismo?

El Día Internacional de la Mujer se acerca, y además de reflexionar, es un día importante para recordar porqué se suscita el movimiento feminista, mismo que data de hace décadas. Este 8 de marzo también es una oportunidad para que las mujeres hagan eco a su grito de justicia, coraje y valentía.

Como parte del simbolísmo del feminismo, el color morado o violeta ocupa buena parte de los comienzos del movimiento feminista. Los pañuelos en las manifestaciones y encuentros de mujeres suelen ser de este color; los libros sobre teoría feminista también evocan a la tonalidad morada. Pero, ¿por qué?

Si bien, el día internacional de la mujer se conmemora el 8 de marzo por el accidente que ocurrió en 1908 en una fábrica textil de Estados Unidos, donde 129 mujeres trabajadoras se manifestaban en una huelga por las condiciones de trabajo. El empresario prendió fuego a la fábrica con las mujeres dentro. Esta misma historia relata que las telas que trabajaban las mujeres eran de color morado.

¿Cuáles son las marchas por el 8M estado por estado?

