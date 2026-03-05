¿Haces todo a la vez? El multitasking podría estar dañando tu rendimiento

El multitasking obliga al cerebro a cambiar de tarea constantemente, un proceso que aumenta errores, fatiga mental y dificulta mantener la concentración.

MÉXICO.- Responder mensajes mientras revisas el correo, participar en una reunión virtual mientras lees un documento o alternar entre varias pestañas del navegador se ha vuelto parte de la rutina diaria.

Muchas personas consideran esta práctica como una señal de eficiencia o productividad. Sin embargo, la ciencia del comportamiento y la neuropsicología han comenzado a cuestionar esa idea.

Cada vez más investigaciones sugieren que intentar atender varias actividades al mismo tiempo puede generar una carga mental importante. Aunque el multitasking parece una habilidad útil en un entorno acelerado, el cerebro humano funciona de una manera distinta a lo que muchas personas imaginan.

En lugar de realizar varias tareas complejas simultáneamente, el cerebro cambia rápidamente de una actividad a otra. Ese proceso exige esfuerzo adicional de atención y puede provocar cansancio mental.

Multitasking: por qué “hacer muchas cosas” no significa hacerlas mejor

La idea de que una persona puede realizar varias tareas complejas al mismo tiempo suele ser un mito. La psicología cognitiva ha demostrado que el cerebro utiliza un mecanismo llamado cambio de tarea o task switching. Este proceso implica que la mente alterna entre actividades en lugar de procesarlas de forma paralela.

Cada vez que una persona interrumpe una tarea para atender otra, el cerebro necesita reorganizar información, recordar el objetivo original y recuperar el contexto en el que se encontraba. Este proceso consume recursos mentales y puede reducir la eficiencia.

Investigadores de Wake Forest University explican que ese “costo de cambio” aumenta la probabilidad de cometer errores y disminuye la productividad cuando las interrupciones son frecuentes.

En otras palabras, el cerebro funciona mejor cuando puede concentrarse en una sola actividad durante un periodo continuo.

Qué le pasa a tu cerebro cuando saltas entre tareas

Cuando una persona intenta atender varias tareas a la vez, el cerebro activa regiones responsables del control ejecutivo, especialmente la corteza prefrontal. Esta área participa en funciones como la toma de decisiones, la atención y la memoria de trabajo.

Diversos estudios sobre carga cognitiva explican que la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada para procesar información. Cuando varias tareas compiten por esos recursos mentales, el cerebro se ve obligado a repartir su atención, lo que reduce la eficiencia del procesamiento.

Una investigación publicada en NeuroImage: Reports analizó el desempeño de personas que realizaban múltiples actividades en escenarios reales. Los resultados mostraron que los participantes experimentaron mayor carga cognitiva y cometieron más errores cuando alternaban constantemente entre tareas.

Este tipo de evidencia sugiere que el cerebro necesita administrar recursos limitados. Cuando demasiadas actividades compiten por la atención, la capacidad de concentración disminuye.

Señales de sobrecarga cognitiva por multitarea

La sobrecarga cognitiva aparece cuando el cerebro recibe más información de la que puede procesar de forma eficiente. En ese estado, algunas funciones mentales se vuelven menos precisas o más lentas.

Especialistas en psicología cognitiva identifican varias señales que pueden indicar saturación mental:

Dificultad para mantener la concentración durante periodos largos

Olvidos frecuentes de tareas o información reciente

Sensación de mente “nublada”

Irritabilidad o frustración ante interrupciones

Cansancio mental al final del día

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que este fenómeno se vuelve más frecuente en contextos donde las personas intentan atender múltiples estímulos digitales al mismo tiempo, como mensajes, correos y redes sociales.

Multitarea digital: el problema de la atención fragmentada

La tecnología ha intensificado el fenómeno de la multitarea. Las notificaciones constantes, el uso simultáneo de varias aplicaciones y la presión de responder de inmediato generan un entorno que fragmenta la atención.

En este contexto, el cerebro permanece en un estado de alerta permanente, lo que puede aumentar la fatiga mental. Estudios en psicología cognitiva indican que cambiar constantemente entre actividades digitales dificulta mantener la atención durante periodos prolongados.

Investigaciones recientes sobre multitarea mediada por tecnología también señalan que este comportamiento puede afectar el rendimiento académico y laboral cuando las interrupciones son constantes.

Cómo evitar la sobrecarga cognitiva en la vida diaria

Reducir la saturación mental no implica abandonar la tecnología ni disminuir la productividad. En muchos casos, pequeñas modificaciones en los hábitos diarios pueden mejorar la capacidad de concentración.

Especialistas del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUMA) recomiendan algunas estrategias para prevenir la sobrecarga cognitiva:

Priorizar tareas importantes en lugar de intentar hacer varias actividades al mismo tiempo

Limitar distracciones digitales durante actividades que requieren concentración

Establecer pausas breves entre tareas para permitir que el cerebro descanse

Organizar las actividades en bloques de trabajo con objetivos claros

Estas estrategias ayudan a disminuir la carga mental y facilitan que el cerebro procese la información de manera más eficiente.

La multitarea se ha convertido en una característica común de la vida moderna. El uso constante de tecnología y la presión por responder a múltiples estímulos favorecen un entorno donde la atención se divide con frecuencia.

La evidencia científica indica que el cerebro humano cuenta con recursos limitados para procesar información. Cuando varias tareas compiten por esos recursos, el rendimiento puede disminuir y aparecen señales de fatiga mental o sobrecarga cognitiva.

Organizar las actividades, reducir interrupciones y dedicar periodos de atención a una sola tarea puede favorecer una mejor concentración y un funcionamiento mental más eficiente en la vida cotidiana.

