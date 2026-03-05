Hasta 12 toneladas de material electoral del INE Tampico se reciclarán para elaborar libros de texto gratuitos

La vocal secretaria de la Junta Distrital 08, Gloria Del Ángel, informó que el envío del material forma parte del convenio entre el INE y la CONALITEG para la destrucción ecológica de documentación electoral.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hasta 12 toneladas de material electoral utilizado en el pasado proceso electoral fueron enviadas desde la Junta Distrital 08 del Instituto Nacional Electoral en Tampico hacia una planta recicladora en Tres Valles, Veracruz, donde será transformado en papel para la elaboración de libros de texto gratuitos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

La vocal secretaria de la Junta Distrital 08, Gloria Del Ángel, informó que el envío del material forma parte del convenio nacional que mantiene el INE con la CONALITEG para la destrucción ecológica de documentación electoral.

“Estamos realizando la carga del camión enviado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, con quien el Instituto Nacional Electoral tiene un convenio a nivel nacional en atención a la obligación que tiene el Instituto de realizar la destrucción de lo que se utilice en los procesos electorales”

Por su parte, el encargado de despacho de la vocalía de organización electoral, Rubén Méndez Torres, dijo que tras más de un mes de preparación se procedió a la apertura de la bodega electoral con acompañamiento de ex consejerías electorales para retirar los sellos oficiales y vaciar los paquetes utilizados en la elección pasada.

“La bodega electoral quedó totalmente vacía; los 687 paquetes que se utilizaron en la elección pasada del Poder Judicial ya han quedado vacíos. Fueron aproximadamente 639 bolsas con un peso total aproximado entre 11 y 12 toneladas”

El material incluyó boletas electorales utilizadas y sobrantes, listas nominales del Registro Federal de Electores, actas de escrutinio y documentación de capacitación electoral.

En este sentido, la vocal del Registro Federal de Electores, Elvia Saucedo Martínez, expresó que la documentación con datos personales fue triturada previamente para garantizar la protección de la información.

“Aunque se envíe para reciclaje la información debe de ir triturada; se trituraron un total de 598 cuadernillos utilizados en el pasado proceso electoral que generaron 15 bolsas”,

La vocal de capacitación electoral y educación cívica, Mariana Domínguez, explicó que también se entregaron documentos generados durante las etapas de capacitación para la integración de mesas directivas de casilla.

“Estamos entregando 101 bolsas por lo que respecta a la capacitación… documentos de la primera y segunda etapa del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, como simulacros, prácticas y procedimientos para la integración de mesas directivas de casilla”

Las autoridades electorales informaron que el reciclaje del material se realiza una vez que el Consejo General del INE autoriza formalmente su destrucción.

La Junta Distrital 08 del INE Tampico dejó vacía su bodega electoral y queda preparada para el siguiente proceso electoral que iniciará en septiembre.