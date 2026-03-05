Inicia operaciones el campo Trión

Petróleos Mexicanos y Woodside Energy arrancaron en Altamira el desarrollo del proyecto en aguas ultraprofundas más importante del país, con una inversión superior a 10 mil millones de dólares

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Pemex y la australiana Woodside Energy iniciaron el desarrollo petrolero en aguas profundas más importante del país, con una inversión superior a los 10 mil millones de dólares.

El Puerto de Altamira fue escenario este 4 de marzo de 2026 de la ceremonia de arranque del Campo Trión, el proyecto de extracción petrolera en aguas ultraprofundas más relevante en la historia reciente de México.

El acto, presidido por el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y el gobernador Américo Villarreal Anaya, marcó el inicio formal de una alianza estratégica entre la empresa estatal mexicana y la firma australiana Woodside Energy, en un yacimiento cuya explotación implicará perforaciones a 2.5 kilómetros de profundidad en el lecho marino del Golfo de México.

La inversión total estimada para el desarrollo de Campo Trión supera los 10 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la mayor apuesta de capital extranjero de una compañía australiana en territorio mexicano.

El proyecto se inserta en la agenda de soberanía y seguridad energética impulsada por el gobierno federal, y su puesta en marcha coincide con el primer aniversario de la reforma a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, advirtió que «el futuro de Pemex está aquí en Tamaulipas».

Rodríguez Padilla anunció que Campo Trión no es un proyecto aislado, sino el cimiento de un complejo petrolero de mayor envergadura que se desarrollará en la entidad. En ese marco, subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha girado instrucciones para impulsar la producción de gas convencional con el objetivo de reducir la dependencia energética respecto al gas proveniente de los Estados Unidos.

«Y el gas está en el norte, está en Tamaulipas», enfatizó el funcionario, dejando claro que la entidad norteña concentrará una parte sustantiva de la agenda energética nacional en los próximos años. Además, el director de Pemex reiteró el compromiso institucional con el estado: «Vamos a estar viniendo con ustedes a saludarlos, a solicitar su apoyo y a estar siempre con ustedes en el crecimiento del estado de Tamaulipas».

El acto central de la ceremonia consistió en la firma de los cabezales de pozo que serán instalados en el lecho marino del Golfo de México, a una profundidad de 2.5 kilómetros. Estos dispositivos son componentes críticos de la infraestructura de perforación ultraprofunda.

A nombre de Woodside Energy, el vicepresidente Stephan Drouaud describió el significado del momento con precisión técnica y simbólica: «Representa el paso de la planeación a la acción, de la ingeniería al desarrollo y de la visión a la realidad».

Tamaulipas, «fortaleza del sistema energético nacional»

El gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que Tamaulipas es un actor central en la política energética del país.

En su intervención, destacó que el inicio de actividades de Campo Trión confirma el lugar estratégico de la entidad en el sistema energético nacional y definió el proyecto como una señal de certeza, colaboración internacional y avance en los objetivos energéticos del gobierno federal.

«El mensaje que se lanza desde aquí, por conducto de la alianza entre Petróleos Mexicanos y Woodside Energy, es de certeza, de colaboración y de acercamiento entre México y Australia, para que este gran proyecto forme parte sustantiva de una visión común que avanza con firmeza», declaró el mandatario estatal.

Villarreal Anaya también anticipó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, prevista para el próximo 18 de marzo, fecha simbólica en el calendario energético mexicano por conmemorarse el aniversario de la expropiación petrolera de 1938.

«Como dice nuestra gran presidenta, que ya nos prometió estar aquí el próximo 18 de marzo, vamos bien y nos va a ir mejor».

La embajadora de Australia en México, Rachel Moseley, puso en perspectiva la magnitud del compromiso de Woodside Energy: se trata de la inversión más cuantiosa que una empresa australiana ha realizado en suelo mexicano, con un valor que supera los 10 mil millones de dólares. La diplomática subrayó que la presencia de su país en el proyecto no se limita al ámbito de los hidrocarburos, sino que tiene ramificaciones en el terreno educativo y científico.

En ese sentido, Moseley hizo referencia a la firma de un memorándum de entendimiento con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, instrumento que busca ampliar la colaboración bilateral en materia de investigación, capacitación tecnológica y formación de capital humano especializado. De esta forma, el proyecto Campo Trión se perfila no solo como un motor de producción petrolera, sino como un detonador de transferencia tecnológica entre México y Australia.

Fortalecen soberanía energética

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, dotó al evento de un marco político más amplio al señalar que el arranque de Campo Trión se produce a un año de la reforma energética que modificó la estructura y atribuciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Según la funcionaria, los resultados de esa reforma son favorables y permiten avanzar en dos ejes centrales de la agenda del gobierno federal: soberanía y justicia energética.

«Este es un claro ejemplo de que vamos por buen camino y que tiene mucho sentido rescatar nuestra soberanía y nuestra justicia energética para el bienestar del pueblo de México», afirmó González Escobar durante su intervención en el acto.

El discurso de la secretaria reforzó la narrativa oficial según la cual Campo Trión no es solo un proyecto de negocios, sino una expresión concreta de la política de soberanía energética que el gobierno de Sheinbaum ha promovido desde el inicio de su administración. La alianza con una empresa privada extranjera, en este marco, se presenta como compatible con dicho objetivo en la medida en que Pemex conserva el control del proyecto y los beneficios se orientan, según la retórica gubernamental, al bienestar colectivo.