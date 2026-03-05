Jornada “40 días por la vida” reporta seis bebés salvados del aborto en el sur de Tamaulipas

La activista señaló que, mediante acompañamiento y oración en la plaza de Armas, se han conocido casos de mujeres que decidieron no interrumpir su embarazo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La jornada internacional de oración 40 Días por la Vida ha permitido que al menos seis mujeres del sur de Tamaulipas decidieran continuar con su embarazo, informó Mayra Karina Velázquez Ruano, durante la vigilia que se realiza frente a la Catedral de Tampico.

La activista explicó que a través del acompañamiento y la oración que se mantiene en la plaza de Armas de la ciudad, se han conocido casos de mujeres que optaron por no interrumpir su embarazo.

“Aquí en Tampico, Dios nos dio la gracia de conocer seis bebés que se han librado del aborto por estar aquí. Acabamos de enterarnos al inicio de esta vigilia que hay un bebé de dos añitos de edad que la familia lo quiere traer porque una voluntaria que estuvo aquí un turno la vio, se acercó con ella… le dio seguimiento y la mamá dio el sí a la vida”

Velázquez Ruano señaló que el movimiento busca visibilizar la defensa de la vida desde la concepción y concientizar sobre esta causa a nivel mundial.

“Es el peor exterminio que se está viviendo a lo largo de la historia… estamos hablando que anualmente se asesinan 73 millones de niños inocentes que crecen en el vientre materno… estamos aquí, como ustedes lo pueden ver, a veces en silencio o en voz baja, pero alzando la voz por esos pequeños que tienen el derecho a vivir”

La vigilia de oración del Santo Rosario se mantiene durante 12 horas diarias, de 8 de la mañana a 8 de la noche en la plaza de Armas frente a la catedral.

Las actividades concluirán el próximo 29 de marzo, en el marco del Domingo de Ramos y se estima la participación hasta de mil 200 personas a lo largo de la jornada de oración.