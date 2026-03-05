Localizan sin vida a estudiante de la UAEM reportada como desaparecida

Karol Toledo, estudiante de la UAEM, fue hallada muerta en Coatetelco tras ser reportada desaparecida el 2 de marzo.

MORELOS, MÉXICO.- Karol Toledo, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana de Morelos (UAEM), fue encontrada muerta en el municipio indígena de Coatetelco, según se informó el 5 de marzo de 2026.

La comunidad de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, subsedes Miacatlán y Tetecala, lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera y estudiante Karol Toledo Superiores de Mazatepec

La muerte de Karol Toledo, reportada como desaparecida el 2 de marzo de 2026, fue confirmada por la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec a través de redes sociales.

En redes, la Fiscalía General de Morelos (FGE) señaló que, tras estudios periciales, se corroboró la muerte de la joven de 18 años; mientras que reportes refieren que el cuerpo habría sido encontrado con huellas de violencia.

FGE sobre caso Karol Toledo (FGE)

Karol Toledo, desaparecida en Mazatepec, fue encontrada muerta en el municipio vecino de Coatetelco

La Fiscalía de Morelos informó la mañana del 5 de marzo de 2026 sobre la localización de un cuerpo femenino en el municipio de Coatetelco, durante los trabajos para encontrar a Karol Toledo.

Se realizarán los estudios periciales y legales pertinentes para corroborar la identidad de dicho cuerpo. Fiscalía de Morelos

Horas después del comunicado, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec confirmó la muerte de la estudiante de 18 años y extendió sus condolencias a los amigos y familiares de Karol Toledo.

Coatetelco, donde fue localizada Karol Toledo, es una comunidad perteneciente al municipio de Miacatlán, mientras que Mazatepec es un municipio vecino, separados solo por la carretera local.

Karol Toledo fue encontrada muerta (UAEM)

Cuerpo de Karol Toledo presentaba huellas de violencia

De acuerdo con fuentes policiacas, el hallazgo del cuerpo ocurrió antes de las 9 de la mañana del 5 de marzo en la colonia El Muelle, sobre la carretera local Coatetelco-Miacatlán de Coatetelco.

Según las mismas fuentes, el cuerpo que correspondería a Karol Toledo fue encontrada embolsado y con visibles huellas de violencia.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS