México y EU preparan reunión para revisar el T-MEC el 16 de marzo

El titular de Economía, Marcelo Ebrard se reunió con el representante de Comercio de EU para acordar la primera ronda de discusiones bilaterales en el marco de la negociación del tratado comercial

MÉXICO.- México y Estados Unidos comenzarán las discusiones bilaterales para la revisión del T-MEC en dos semanas, la primera ronda será el próximo 16 de marzo sin la presencia de Canadá, esto para definir acuerdos sobre las reglas comerciales que comparten los países de América del Norte, de acuerdo con el titular de Economía, Marcelo Ebrard y el Representante Comercial, Jamieson Greer.

“Vamos a tratar temas como las reglas de origen, cómo aumentar la producción, la integración a esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, y también vamos a hablar de la seguridad en esas cadenas de suministro”, expuso Ebrard en un video que compartió en redes sociales.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año : pic.twitter.com/5GVQY1Sqz9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 5, 2026

En el anuncio, Ebrard indicó que llegaron a un acuerdo para la primera ronda bilateral de cara a la renegociación, los temas que se tratarán son los siguientes:

Reglas de origen

Cómo aumentar la producción

Integración de las economías para ser competitivos

Seguridad en cadenas de suministro

«El Embajador Greer y el Secretario de Economía de México @m_ebrard anunciaron la primera ronda de conversaciones bilaterales en preparación para la Revisión Conjunta del T-MEC. Los negociadores celebrarán la primera reunión la semana del 16 de marzo», compartió la Cámara de Representantes.

